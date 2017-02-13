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Политика

Латвия заинтересована в продвижении транспортного проекта «Зубр» - Глава МИД 13.02.2017 19:18

Мы понимаем всю трудность ситуации, которая  сложилась в регионе, нас беспокоит информация по стычкам, эскалации нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом 13 февраля в Баку заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичус на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства АР Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана,  а также те принципы, которые определены Минской группой ОБСЕ»,- сказал он.

Говоря о сотрудничестве между странами, министр указал сферу образования, сельское хозяйство. «Без развития регулярного авиасообщения невозможно развитие туризма»,- сказал он.

Министр также отметил заинтересованность его страны в дальнейшем продвижении транспортного проекта «Зубр».

Напомним, что администрации железных дорог Украины, Беларуси, Латвии и Эстонии в феврале 2012 года реализовали совместный проект по организации международного контейнерного поезда «Зубр», курсирующего по маршруту Таллинн – Рига – Минск – Одесса/Ильичевск.

В состав поезда включены вагоны с универсальными и специализированными контейнерами, в том числе рефрижераторными.

Эльшан Рустамов, И.А.

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