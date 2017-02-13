Мы понимаем всю трудность ситуации, которая сложилась в регионе, нас беспокоит информация по стычкам, эскалации нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает 1news.az, об этом 13 февраля в Баку заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичус на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства АР Эльмаром Мамедъяровым.
По его словам, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем.
«Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, а также те принципы, которые определены Минской группой ОБСЕ»,- сказал он.
Говоря о сотрудничестве между странами, министр указал сферу образования, сельское хозяйство. «Без развития регулярного авиасообщения невозможно развитие туризма»,- сказал он.
Министр также отметил заинтересованность его страны в дальнейшем продвижении транспортного проекта «Зубр».
Напомним, что администрации железных дорог Украины, Беларуси, Латвии и Эстонии в феврале 2012 года реализовали совместный проект по организации международного контейнерного поезда «Зубр», курсирующего по маршруту Таллинн – Рига – Минск – Одесса/Ильичевск.
В состав поезда включены вагоны с универсальными и специализированными контейнерами, в том числе рефрижераторными.
Эльшан Рустамов, И.А.