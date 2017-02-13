Наши взаимоотношения с Латвией носят стратегический характер.

Как сообщает 1news.az, об этом 13 февраля в Баку заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичусом.

«Латвия наш близкий и серьезный партнер»,- сказал министр.

По его словам, есть большой интерес к транспортному проекту «Зубр».

«Есть большие возможности и потенциал у этого транспортного проекта, который соединяет Балтику, Черное и Каспийское моря. Самое главное создать максимально благоприятный климат, чтобы отправителю товаров было выгодно использовать этот маршрут»,- сказал он.

Э.Мамедъяров выразил сожаление, что уровень товарооборота не такой уж высокий между странами. «Проведение бизнес-форума будет способствовать развитию торговых отношений»,- сказал он, отметив, что частный капитал еще более развивается, если чувствует политическую и правовую поддержку.

«Для Азербайджана представляет интерес и сельское хозяйство, которое очень сильно развито в Латвии»,- сказал он.

Министр выразил благодарность латвийской стороне за ее позицию в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, которая созвучна с позицией международного сообщества.

Эльшан Рустамов, И.А.