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Политика

Эльмар Мамедъяров: «Взаимоотношения с Латвией носят стратегический характер» 13.02.2017 19:05

Наши взаимоотношения с Латвией носят стратегический характер.

Как сообщает 1news.az, об этом 13 февраля в Баку заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров  на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом  Ринкевичусом.

«Латвия наш близкий и серьезный партнер»,- сказал министр.

По его словам, есть большой интерес к транспортному проекту «Зубр».

«Есть большие возможности  и потенциал у этого транспортного проекта, который соединяет Балтику, Черное и Каспийское моря. Самое главное создать максимально благоприятный климат, чтобы отправителю товаров было выгодно использовать этот маршрут»,- сказал он.

Э.Мамедъяров выразил сожаление, что уровень товарооборота не такой уж высокий между странами. «Проведение бизнес-форума будет способствовать развитию торговых отношений»,- сказал он, отметив, что частный капитал еще более развивается, если чувствует политическую и правовую поддержку.

«Для Азербайджана представляет интерес и сельское хозяйство, которое очень сильно развито в Латвии»,- сказал он.

Министр выразил благодарность латвийской стороне за ее позицию в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, которая созвучна с позицией международного сообщества.

Эльшан Рустамов, И.А.

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