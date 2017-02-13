Бывший министр транспорта Зия Мамедов высказался об объединении министерства транспорта и министерства связи и высоких технологий.

«Я пока не хочу говорить об этом и комментировать этот вопрос», - заявил он газете «Мусават».

Отвечая на вопрос, на какой должности он будет работать в дальнейшем, З.Мамедов отметил, что ничего не может сказать по этому поводу.

«Я не сам по себе. Это не входит в мои полномочия. Я сам не знаю, что теперь будет», - сказал он.

Напомним, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Главой новосозданного министерства назначен Рамин Гулузаде.

Отметим, что ранее Р.Гулузаде занимал пост министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.