Президент Албании Буяр Нишани совершит в марте визит в Азербайджан для участия в намеченном на 16-17 марта V Бакинском глобальном форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ) при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

По сообщению Госкомитета, ожидается выступление Б.Нишани на открытии форума.

На форуме, посвященном теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», обсудят будущее трансатлантических отношений, борьбу с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности.

В работе форума ожидается участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков и общественных деятелей.

Отметим, что избранный в 2012 году на пост президента Албании Б.Нишани участвовал в работе прошедшего в 2016 году IV Бакинского глобального форума, на открытии которого выступил с речью.

Первый Бакинский глобальный форум прошел в 2013 году.

Ялчин Алиев, Г.Р.