Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Как сообщает 1news.az, об этом 13 февраля в Баку заявил глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе на совместной с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции.

«В этом году Азербайджан и Грузия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений», - сказал он, отметив, что стороны заинтересованы в интенсификации политического диалога.

Министр указал, что в прошлом году торговый оборот между двумя странами снизился.

«Однако мы намерены активизировать работу в этом направлении, полностью использовать потенциал для увеличения товарооборота», - сказал он, отметив рост инвестиций и числа туристов из Азербайджана в Грузию.

Михеил Джанелидзе отметил, что стороны намерены повысить транзитные возможности.

«В этом году будет введена в строй железная дорога Баку-Тбилиси-Карс», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.