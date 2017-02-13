Мы верим, что в этом году будет запущена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает 1news.az, об этом 13 февраля в Баку заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной с грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе пресс-конференции.

По его словам, реализация данного проекта будет способствовать еще большему развитию Азербайджана и Грузии.

«Отношения между Азербайджаном и Грузией основываются на принципах дружбы и добрососедства и носят стратегический характер», - сказал он.

Э.Мамедъяров указал, что Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга.

Министр указал, что на встрече с грузинским коллегой было обсуждено сотрудничество между двумя странами в рамках ГУАМ. «В ближайшие два-три месяца состоится встреча на высоком уровне стран - членов ГУАМ», - сказал он.

Он также указал, что в ближайшие шесть месяцев планируется проведение встреч глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Эльшан Рустамов, Г.Р.