Армения является одной из немногих стран мира, к которым Иран демонстрирует искреннее отношение, заявил директор Центра политический инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Министр обороны Армении Виген Саркисян посетил Иран. Визит состоялся по приглашению министра обороны Ирана Хоссейна Дехгана, который устроил своему армянскому коллеге торжественный прием. Разумеется, этот эмоциональный фон сам по себе все демонстрирует, это не было сделано с целью скрыть что-то. Отношение Ирана к Армении является одним из самых искренних. Иран бывает искренен в очень редких случаях. Он искренен даже в своем намерении вернуть Армению в свой состав», - подчеркнул М.Ахмедоглу. По его словам, у В.Саркисяна была обширная программа визита в Иран. Так, помимо Х.Дехгана, он встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, спикером парламента Али Лариджани, советником Верховного лидера по международным делам Али Акбаром Велаяти.

«Саркисян, находясь в Тегеране, встретился с главой Тегеранской армянской епархии архиепископом Сепухом Саркисяном. О встрече с Сепухом Саркисяном не дается обширной информации. В реальности, и Виген Саркисян, и Сепух Саркисян ведут практическую деятельность, направленную на продолжение оккупации Арменией Нагорного Карабаха. Сепух Саркисян неоднократно посещал Карабах, оказывал помощь Нагорному Карабаху. Сепуха Саркисяна знают в Нагорном Карабахе, как человека, оказывающего постоянную и беспрерывную помощь. А когда Сепух Саркисян не может посетить Нагорный Карабах сам, то его людям удается передать сепаратистам Нагорного Карабаха денежные средства. Цель архиепископа Сепуха Саркисяна заключается в продолжении армянской оккупации. Из-за того, что Сепух Саркисян полагает, что позиция Ирана также направлена на это, он продолжает и расширяет деятельность по поддержке оккупации азербайджанских земель. Все армяне в Тегеране являются гражданами Ирана. Все деньги, которые они зарабатывают, принадлежат государству Иран, и армяне Ирана направляют деньги Нагорному Карабаху. Если бы Сепух Саркисян видел реакцию иранской власти, то в определенной степени ослабил бы свою деятельность», - считает политолог.

Он продолжил, что В.Саркисян, находясь в Иране, посетил ряд центров стратегических исследований и предприятий военного назначения. Из этих предприятий наибольшее внимание, по мнению М.Ахмедоглу, заслуживает завод «ETKA», занимающееся в основном пошивом одежды и производством продуктов питания для военных.

«В визите Вигена Саркисяна в Иран есть несколько политических, региональных и геополитических аспектов. Есть ли основания говорить, что визит Вигена Саркисяна в Иран был антиазербайджанским?

Политика Ирана очень сложная. А отношения с Арменией - еще сложнее. Потому что есть как позитивное, так и негативное. Отношение Ирана к большинству государств негативное, к малой части нейтральное. Есть данные о заявлениях, сделанных официальными лицами Ирана на встрече с Вигеном Саркисяном. На этих встречах как минимум 3 аргумента ясно свидетельствуют о том, что Иран создает новый этап в антиазербайджанской позиции:

I. Cпикер парламента Ирана Али Лариджани, обратившись к Вигену Саркисяну, заявил: «Ваша страна имела подходящее поведение в отношении Азербайджанской Республики. Так как создание нового кризиса в регионе не будет иметь никаких ясных перспектив». Тем самым Али Лариджани открыто оправдал оккупационные действия Армении.

II. Министр обороны Дехгани на встрече с Вигеном Саркисяном сказал о «наличии у Ирана 15 соседей». Это из той же серии, когда на мероприятии в Иране флаг Азербайджана был вывешен наоборот, или когда Каспийское море было названо иранской стороной «Мазандаранским озером».

Во-первых, у Ирана не 15, а 13 соседей. Во-вторых, соседство Ирана - это вопрос, не относящийся к Дехгани. Дехгани не министр иностранных дел или министр экономики, чтобы выражать свое мнение по соседям Ирана или политике Ирана в общем. В-третьих, вопрос о 15 соседях Ирана - один из антиазербайджанских «уколов» Ирана. Говоря дополнительно о двух соседях Ирана помимо реальных 13 стран, Иран подразумевает Нагорный Карабах и Нахчыван, являющиеся азербайджанскими землями. Иран, чтобы задеть Азербайджан, представляет их как независимые образования. Некоторые политики Ирана, говоря о 15 соседях, говорят о непосредственном соседстве своей страны с Россией и Казахстаном по Каспийскому морю. Естественно, это не так. Во-первых, Иран не является соседом России и Казахстана ни при прежнем и ни при нынешнем разделении Каспия. Во всех случаях Иран граничит с Азербайджаном и Туркменистаном по Каспию. Во-вторых, если Иран считает себя соседом России и Казахстана по Каспию, то представляет территорию Азербайджана и Туркменистана составной частью Ирана. Только в этом случае Иран может стать соседом России и Казахстана. В-третьих, при соседстве Ирана с Россией теряется значение особого подхода Ирана к соседству с Арменией. Иран всегда подчеркивал, что все соседи Ирана - это мусульмане, единственным христианским соседом является Армения. Россия - христианское и Европейское государство.

Хоссейн Дехгани употребил этот термин как общее мнение политического истеблишмента Ирана.

Термин «15 соседей» - вопрос, выступающий в качестве связующего звена в политических переговорах между Ираном и Арменией.

III. В тегеранских обсуждениях два государства соглашаются, что Израиль не должен присутствовать в регионе. В регионе Южного Кавказа есть три государства. Армения стремится наладить отношения с Израилем. Глава МИД Армении, официальные лица несколько раз побывали в Тель-Авиве. Есть много примеров, показывающих активную политическую волю Армении к налаживанию отношений с Израилем. Как пост почетного консула Израиля в Армении, так и пост почетного консула Армении в Израиле занимают армяне по национальности. Это лишь пример. Израиль отказался строить отношения с Арменией, и сейчас между Арменией и Израилем минимум контактов. Отношения Израиля с Грузией с политической точки зрения нормальные. Однако с экономической точки зрения пока еще не сформированы. Азербайджан - единственное государство региона, с которым у Израиля самые сильные политические, экономические и военно-технические связи. Однако, к сожалению, политические связи между Азербайджаном и Израилем односторонние. У Израиля есть посольство в Азербайджане, но у Азербайджана нет посольства в Израиле. То, что Иран и Армения выступают за недопущение Израиля в регион, означает ведение этими странами совместной политики, направленной на ухудшение отношений Израиля и Азербайджана. Поэтому мы видим эти аргументы, как доказательство антиазербайджанской позиции Ирана и Армении», - сказал политолог.

Продолжение Ираном дела, которому Бог или авиакатастрофа положили конец

М.Ахмедоглу отмечает, что Иран и Армения достигли договоренности об усовершенствовании системы противовоздушной обороны.

«Исторически так сложилось, что Азербайджан со времен СССР был самым сильным государством региона в плане военной авиации. Армения всегда больше всего опасалась военно-воздушных сил Азербайджана. Поэтому Армения при содействии различных государств работает в направлении укрепления системы противовоздушной обороны. Просьбы к России не привели в изменениям в планах Москвы. Иран же вмешался в этот процесс по просьбе Армении. Иран занялся установкой для армян системы противовоздушной обороны на территории Армении и на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Все специалисты Ирана в этой области погибли в июне 2009 года при крушении самолета, совершавшего рейс Тегеран-Ереван, поэтому эту работу не смогли довести до конца.

По-видимому, Иран вновь хочет усовершенствовать систему противовоздушной обороны Армении. Новшество с 2009 года состоит в том, что обе стороны полагают, будто и Армения, и Иран смогли достичь определенных успехов в производстве беспилотных летательных аппаратов, и, объединив усилия в этой области, они смогут создать новые беспилотные летательные аппараты.

Военно-техническое сотрудничество, или финансовая помощь армянской армии, а может быть политика?

«Другой стороной военно-технического сотрудничества между двумя странами в большей степени является финансовая помощь. Предприятие «ETKA» министерства обороны Ирана обладает контрактом по обеспечению армии Армении продовольственными консервами и военной одеждой. По указанию правительства Ирана, «ETKA» обеспечивает этим продовольствием армию Армении или бесплатно, или по очень низким ценам. В результате в бюджете министерства обороны Армении появляются свободные средства, затем министерство обороны Армении тратит эти деньги на приобретение оружия. Фактически, Иран хочет взять под свое крыло армию Армении. В частности, нужно принять во внимание, что Россия предприняла успешные шаги в области взятия под свой контроль армии Армении. Предпринятые Россией шаги создают недовольство в Армении. Армения, вмешивая в это дело Иран, хочет постепенно передать часть своей армии под контроль Ирана. Реальным намерением же является вывести часть армянской армии из-под контроля России. Здесь все идет по старой известной схеме.

То есть, в Армении уже давно недовольны военной политикой России. Даже во время обращения к Ирану в связи с созданием систем противовоздушной обороны, армянские СМИ распространили такую информацию, что якобы российские военнослужащие передали Азербайджану коды систем ПВО Армении, и именно поэтому Армения обращается к Ирану для установки альтернативной системы. Вероятно, Армения по этой же схеме хочет создать альтернативную армию. Нынешняя армия, возглавляемая Вигеном Саркисяном, постепенно превращается в экономический субъект. Армия занята тем, что дает толчок экономическим процессам и целенаправленным действиям. Виген Саркисян не скрывает этого. Он даже называет продукцию, в особенности обувь, произведенную на подведомственных министерству обороны Армении фабриках и заводах, брендом, и предлагает использовать населению. Есть такие же предложения, связанные с инженерными установками. Видимо, Армения хочет таким образом вывести армию из-под влияния России, и сотрудничает в этом вопросе с Ираном.

Позиции Армении и Ирана в антироссийском вопросе в стратегическом плане совпадают», - сказал М.Ахмедоглу.

Ирано-армянское союзничество, или братство, возникшее из захватнического мышления

В ходе встреч Вигена Саркисяна в Тегеране были широко обсуждены вопросы союзничества между Арменией и Ираном, продолжил политолог.

«Могут ли Армения и Иран быть союзниками? Союзничество между Арменией и Ираном - это союзничество носителей захватнического мышления. Это нельзя называть по-другому. С точки зрения истории Иран всегда имел территориальные претензии ко всем своим соседям. Основания утверждать это дают отношения Ирана к Пакистану, арабским странам, Туркменистану, Азербайджану и даже Армении. Захватнический аппетит Армении ничем не уступает Ирану. У Армении 4 соседа, и ко всем этим 4 соседям, в том числе к Ирану, Армения подходит с захватническим сознанием. После обретения независимости Армения представила Ватикану работу по археологическим раскопкам, проведенным на территории Ирана в Советское время, и потом начала проводить совместно с Ватиканом на территории Ирана большое количество археологических раскопок. Главный тезис был таким: большая часть территорий на севере Ирана – это христианские территории, которые принадлежали армянскому христианству. Ватикан потом прекратил поддержку этих инициатив и не позволил их продвижению. Большинство территорий Грузии Армения считает своими. Говорить дополнительно о Турции нет необходимости. Армяне считают всю Анатолию своей, и ради этого они по поручению других государств начали вооруженную борьбу, результатом чего стали события 1915 года. 20% азербайджанских земель находятся под оккупацией Армении», - констатировал М.Ахмедоглу.

Армения и Иран: статус-кво в «армянской оккупации должен быть вечным»

Политолог отмечает совпадение позиций Армении и Ирана в нагорно-карабахском конфликте. По его словам, обе эти страны являются сторонниками сохранения статус-кво.

«Вышеуказанная мысль о Лариджани – доказательство поддержки Ираном позиции Армении во время апрельских событий. Кстати, президент Рухани тоже так считает. Кроме того, это еще раз подтверждает роль Ирана в истории нагорно-карабахского конфликта. Нахождение примерно 122 километров ирано-азербайджанской границы под армянской оккупацией Лариджани называет подходящим или приемлемым подходом. Все это давно известные истины. Сейчас просто происходит повторение этих вещей. Становится ясно, что нынешний фон происходящих в мире событий, и даже этап очень высокого развития экономических связей между Азербайджаном и Ираном не оздоровил отношение иранского руководства к Азербайджану. Число государств с больным воображением маленькое, а со здоровым мышлением – большое. Если больное сотрудничество между Ираном и Арменией претворится в жизнь, у Азербайджана безгранично много партнеров для здорового сотрудничества. За последние 25 лет Иран привлекал к сотрудничеству только Армению против Азербайджана.

Азербайджану же нет необходимости и у него нет заинтересованности проводить кампанию против Ирана, создавать структуру. Однако в случае необходимости Азербайджан может рассмотреть обращения, поступающие к нему. Иран не в состоянии создать ничего, кроме большого количества врагов», - убежден политолог.

Тематика оккупированных азербайджанских земель является самым удобным инструментом Ирана против Азербайджана

«Иран и Армения договорились приложить усилия, чтобы не допустить Израиль в регион. Выдвижение сотрудничества между Израилем и Азербайджаном на передний план, сотрудничество Ирана и Армении в вопросе недопущения Израиля в регион, это ничего более, чем софистика. Обоим государствам нужны аргументы для раздувания антиазербайджанской позиции. Обе стороны, в особенности Иран, делают это посредством Израиля. А Израиль, в особенности деструктивный Израиль, отсутствует в регионе Южного Кавказа. В регионе присутствует Израиль, являющийся другом Азербайджана, имеющий серьезные военно-экономические отношения с Азербайджаном, и это сотрудничество Израиля с Азербайджаном способствует только освобождению оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан, в отличие от Ирана и Армении, способен проводить независимую политику и никогда не ставил перед собой цель о сотрудничестве с каким-то государством против Ирана, или другого соседа.

Если бы в 1992 году и в этот же день с помощью Ирана проблема Нагорного Карабаха нашла свое решение, то присутствие Израиля в регионе было бы невозможным. Израиль не смог бы получить из этого региона 5-6 миллиардов долларов. Иран только ради сохранения геополитической напряженности не решает нагорно-карабахский вопрос. Позиция Израиля из-за Нагорного Карабаха периодически находится на повестке дня Ирана. Иран, пользуясь этим, озвучивает угрозы в адрес Азербайджана. Пакистан, не имеющий дипломатических связей с Арменией, имеет активную позицию по Нагорному Карабаху. Иран недоволен этим. Саудовская Аравия не строит дипломатических связей с Арменией из-за нагорно-карабахского вопроса. Армения постоянно активизирует вопрос установления дипломатических связей с Саудовской Аравией. Проазербайджанская позиция Саудовской Аравии раздражает, беспокоит Иран. Неурегулированность карабахского конфликта комфортна для Ирана, для выступления против Азербайджана. Если нагорно-карабахский вопрос будет решен, то Иран будет лишен этого комфорта. Поэтому Иран не хочет решать нагорно-карабахский вопрос, хотя мог бы сделать это в течение нескольких часов. Если Иран решит нагорно-карабахский вопрос, через несколько дней не будет никакого военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Останется только экономическое сотрудничество. Естественно, это экономическое сотрудничество постепенно придет к своему завершению», - сказал М.Ахмедоглу.

Можно ли доверять Ирану?

«Политика, проводимая сейчас Тегераном в отношении Армении, делает актуальной тему доверия к Ирану, являющемуся теократическим государством. Президент США Дональд Трамп проводит в отношении Ирана резко отличающуюся политику. Тегеран же запустил старые аргументы: Иран является мусульманским государством, и поэтому никогда не может использовать атомное оружие, баллистические ракеты. Этого не позволяет исламская религия. Высказывания государственных и духовных представителей Ирана на эту тему – ложь. Потому что в Коране нет таких понятий как «атом» или «ядерное оружие». Однако в Коране есть такие понятия как «родина», «земля», «захват», «борьба против захватчиков». Если Иран шиитское государство, и если прямо под носом у него оккупируется шиитская земля, а Иран сотрудничает с теми, кто оккупировал эти шиитские земли, тогда непонятно, на какие принципы Корана опирается Иран. Это видят также и на Западе. Запад искал критерии для определения верности Ирана религиозным принципам, и в последние годы нашел эти критерии. Если Иран действительно соблюдает принципы ислама, то он обязательно должен изменить позицию в нагорно-карабахском конфликте. В Иране думают, что их кроме них самих никто не видит. Однако они под достаточно серьезным углом анализа, и в соответствии с результатами этого анализа политики Ирана нынешнее руководство США строит отношения с этой страной. И вероятно, что в ближайшем будущем события будут развиваться именно в этом направлении. Приносить в жертву лжи исламскую религию - один из приоритетов внешней политики Ирана. В Азербайджане сожалеют, что Иран является одной из тех стран, кто больше всего поддерживает Армению. Именно из-за союзничества с Арменией Иран не смог получить никаких выгод от развала СССР. Если бы Иран проводил нормальную, справедливую политику, которая опиралась бы на международные правовые нормы и принципы мирного соседства, возможно, сейчас была бы совершенно другая картина. В любом случае, это выбор Ирана. На выбор Армении могут повлиять много факторов, потому что она не может проводить независимую политику. По мнению армянских экспертов, санкции трамповского США против Ирана окажут еще более сильное влияние на ирано-армянские отношения.

Мы же в состоянии маневрировать с выбором, сделанным против нашей страны, проявлять свое отношение к ним», - подытожил М.Ахмедоглу.