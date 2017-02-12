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Политика

ВС Армении за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня 12.02.2017 11:34

Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 20 раз.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, с позиций в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, Алибейли, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Талыб Бархудаев

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