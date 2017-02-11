USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Политика

ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции 11.02.2017 11:23

Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 33 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы Газахского района, Коханеби, Агбулаг Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад, Мерзили Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

1news.az

140количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Азербайджане участие в экзаменах будет платнымЖдун в Бакинском аэропорту – ФОТОВ Баку избили парня, пристававшего к девушкеБакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТОБолеющий раком режиссер Шахин Закизаде помещен в реанимациюМинэкологии Азербайджана прокомментировало бойню, учиненную арабскими охотниками - ФОТОАктеру Мурату Йылдырыму негде жить с марокканской королевой красоты? – ФОТОСтали известны подробности фильма «50 оттенков свободы» - ФОТОУволен врач – фигурант дела о скончавшемся в Бакинском оздоровительном центре пациенте – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 февраля11:23 ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции11:00 В Японии рекордные снегопады привели к заторам и перебоям с транспортом10:23 Пентагон сообщил об уничтожении командира ИГИЛ в Ираке10:00 Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее около розетки – ФОТО09:32 В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег - ВИДЕО09:05 Трамп планирует подписать новый иммиграционный указ08:00 СМИ: на Тайване более 50 тысяч семей остались без электричества07:00 В Туркменистане наступил «день тишины» перед выборами президента06:00 В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек05:29 Власти Перу объявили денежную награду за поимку бывшего президента05:00 У западного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,604:33 Американская компания выпустит первую в мире куклу-трансгендера04:06 На Филиппинах жертвами землетрясения стали три человека03:37 Лондонская полиция сообщила об аресте подозреваемого в подготовке терактов03:09 СМИ: ученые назвали главную опасность антибиотиков для новорожденных детей