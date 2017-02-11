11 февраля состоялось служебное совещание с участием министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Как сообщает пресс-служба Минобороны республики, в совещании наряду с руководителями подразделений министерства, командующих различных видов войск посредством видеосвязи приняли участие также командиры и офицеры воинских частей в прифронтовой зоне.

Министр, сказав о задачах, поставленных перед ВС страны главой государства, особо отметил основные из них, вытекающие из анализа ситуации на линии фронта.

З.Гасанов дал соответствующие поручения по усилению служебно-боевой деятельности командирского состава, обеспечению боевой подготовки и всестороннего снабжения оборонительной системы подразделений на передовой, усовершенствования боевого дежурства и боеготовности войск.

Также на совещании была отмечена важность деятельности по повышению морально-психологического состояния личного состава на примере героизма военнослужащих армии республики, по воспитанию личного состава в духе верности Родине и государству.

Министр Гасанов поставил задачи по непрерывному отслеживанию деятельности противника на линии фронта, принятию мер для сохранения преимущества на всех направлениях, а также незамедлительного и действенного пресечения провокаций со стороны противника.

Талыб Бархудаев, И.А.