«Азербайджан всегда старался строить хорошие отношения, сотрудничать с США»,- заявил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента Новруз Мамедов, комментируя отношения с новой американской администрацией.

Он отметил, что в этих отношениях защита интересов государственности Азербайджана является главной задачей Президента республики.

«Это является основным процессом. С этой точки зрения, при наличии недовольства по какому-либо вопросу мы его открыто высказывали, выражали свою позицию. Отношения между Азербайджаном и США хорошие до сегодняшнего дня.

В прошлом году состоялся успешный визит Президента Азербайджана в США. Были встречи, была отмечена важность наших связей, подчеркнуто намерение продолжать их»,- сказал завотделом.

Мамедов также подчеркнул необходимость установления мира и стабильности в мире.

«Азербайджан находится в таком регионе, что, хотя мы и небольшое, но фактически важное государство. За эти годы мы выступили инициаторами в реализации больших международных проектов. В этом смысле стоит отметить энергетические и транспортные проекты. Сотрудничество с Азербайджаном составляет интерес каждого большого государства. В этом вопросе я оптимист.

Новый президент США Дональд Трамп в определенной степени раскрыл свою концепцию: в первую очередь, внутренние процессы, а далее некоторые вопросы внешней политики. Думаю, что нет препятствий для расширения и укрепления отношений между двумя странами», - заметил Мамедов.

Эльшан Рустамов, И.А.