Вопрос экстрадиции блогера Александра Лапшина нельзя политизировать.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента Новруз Мамедов.

Как он отметил, экстрадиция А.Лапшина это правовой вопрос, который регулируется международным правом, и сегодня важно его соблюдать.

«Есть силы, которые хотят использовать этот факт для того, чтобы нанести ущерб межгосударственным отношениям. У Азербайджана и России очень хорошие отношения, им невозможно навредить», - сказал завотделом Администрации.

Н.Мамедов отметил, что территории, которые посетил блогер, принадлежат Азербайджану, хотя и находятся под оккупацией.

«Визиты туда должны совершаться с согласия Азербайджана. Если азербайджанская сторона не давала подобного согласия, значит это незаконно», - заявил он.

Также завотделом подчеркнул, что экстрадиция официальным Минском А.Лапшина в Азербайджан стала хорошим примером для остальных.

«Если какая-то страна не будет предпринимать подобные шаги, возникнут сомнения в ее искренности», - добавил Мамедов.

Эльшан Рустамов, И.А.