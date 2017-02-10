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Политика

Замминистра: Азербайджан не услышал от ЕС четкой позиции по новому соглашению о сотрудничестве 10.02.2017 12:49

На прошедших в Брюсселе предварительных переговорах по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом обсуждались лишь технические аспекты.

Азербайджанская сторона не получила от ЕС четкого выражения позиции по предложенному проекту соглашения.

Об этом в интервью агентству АПА сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев. 

Старт переговорам по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом был дан в Брюсселе во вторник, 7 февраля, на следующий день после визита в Бельгию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начало переговоров ожидалось более двух лет, и Еврокомиссия получила соответствующий мандат только в ноябре 2016 года.

По словам Махмуда Мамедгулиева, технические аспекты, обсужденные на предварительной встрече с европейской делегацией, включали в себя график встреч в течение предстоящего года, а также последовательность обсуждаемых вопросов.

Так, было решено, что следующая встреча сторон состоится в апреле или мае в Баку, а затем осенью в Брюсселе. Между этими встречами делегаций будет вестись переписка, а при необходимости - проводиться видеоконференции.

Новый документ заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом от 1996 года. Он призван лучше отражать общие цели и задачи сторон.

Это соглашение также должно стать альтернативой ассоциативному соглашению, которое Евросоюз планировал подписать со всеми странами-членами «Восточного партнерства». Однако геополитические перемены в мире привели к тому, что некоторые страны, в том числе Азербайджан, отказались от ассоциации с ЕС.

Как отметил Махмуд Мамедгулиев, переговоры будут проводиться по трем тематическим блокам - политика и безопасность; торговля и инвестиции; другие вопросы экономики, социальной, гуманитарной и культурной сфер.

Европейская сторона предлагает вести переговоры по всем трем блокам параллельно. Азербайджанская сторона, в свою очередь, предлагает начать с первого блока, так как придает вопросам политики и безопасности приоритетное значение. Переговоры по двум другим блокам Азербайджан согласен вести параллельно.

«Если мы не придем к единому мнению по вопросам безопасности, переговоры по другим сферам вести будет сложно. О чем еще можно говорить, если нет мира и стабильности?» - сказал Махмуд Мамедгулиев.

Азербайджан стал первой страной-партнером Евросоюза, выступившей с проектом нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Раньше ЕС, как правило, сам выступал инициатором подписания новых документов со странами-партнерами.

Елена Остапенко, Э.Т.

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