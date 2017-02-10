Президент Латвии совершит визит в Азербайджан

Президент Латвии Раймондс Вейонис совершит в марте визит в Азербайджан для участия в намеченном 16-17 марта V Бакинском глобальном форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ) при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

По сообщению Госкомитета, на форуме, посвященном теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», будут обсуждены будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности.

В работе форума ожидается участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков и общественных деятелей.

Первый Бакинский глобальный форум прошел в 2013 году.

Ялчин Алиев, Г.Р.