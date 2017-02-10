USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Политика

Президент Латвии совершит визит в Азербайджан 10.02.2017 12:42

Президент Латвии Раймондс Вейонис совершит в марте визит в Азербайджан для участия в намеченном 16-17 марта V Бакинском глобальном форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ) при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

По сообщению Госкомитета, на форуме, посвященном теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», будут обсуждены будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности.

В работе форума ожидается участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков и общественных деятелей. 

Первый Бакинский глобальный форум прошел в 2013 году.

Ялчин Алиев, Г.Р.

102количество просмотров
Замминистра: Азербайджан не услышал от ЕС четкой позиции по новому соглашению о сотрудничестве
Президент Латвии совершит визит в Азербайджан
За период конфликта самым тяжелым преступлением армян против азербайджанского народа был геноцид в Ходжалы – Арастун Мехтиев

Азербайджан прошел очень тяжелый путь во имя независимости и свободы, были оккупированы территории республики
Уничтожено транспортное средство с живой силой противника - ВИДЕО
Лица, совершившие преступления против азербайджанцев, находятся у власти в соседней республике - Бахар Мурадова
Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 36 раз

Части вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта
Айтен Мустафазаде: Дело Лапшина показало, что в вопросе территориальной целостности Баку не приемлет альтернатив
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОВ сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшиеВ Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕОМария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраляВ пятницу в Баку и на Абшероне ожидается снег

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля13:03 История Skylife: Как появилась первая настоящая дискотека 90-х в Баку - ФОТО12:59 Сегодня Рамиль Шейдаев подпишет контракт с «Жилиной»12:51 Страховщики в Азербайджане снизили сбор премий по ОСАГО на 1,3%12:49 Замминистра: Азербайджан не услышал от ЕС четкой позиции по новому соглашению о сотрудничестве12:45 В январе SOCAR увеличила перечисления в госбюджет12:42 Президент Латвии совершит визит в Азербайджан12:38 Бакинский железнодорожный вокзал введен в эксплуатацию после реконструкции - ФОТО12:35 Трехлетний кредит от Renessans Palace - ФОТО12:25 За период конфликта самым тяжелым преступлением армян против азербайджанского народа был геноцид в Ходжалы – Арастун Мехтиев12:20 В Азербайджане трагически погиб ребенок12:19 В аэропорту Ататюрка авиалайнер протаранил автобус с пассажирами12:16 Уничтожено транспортное средство с живой силой противника - ВИДЕО12:13 Актеру Мурату Йылдырыму негде жить с марокканской королевой красоты? – ФОТО12:05 Лица, совершившие преступления против азербайджанцев, находятся у власти в соседней республике - Бахар Мурадова11:53 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании ЗАО «Азербайджанские железные дороги»