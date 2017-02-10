За период конфликта самым тяжелым преступлением армян против азербайджанского народа был геноцид в Ходжалы – Арастун Мехтиев

Азербайджан прошел очень тяжелый путь во имя независимости и свободы, были оккупированы территории республики.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехтиев в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».

По его словам, и сегодня государство прилагает усилия по устранению тяжелых последствий оккупации, доведению справедливой позиции Азербайджана до международной общественности.

«За период армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта самым тяжелым преступлением армян, учиненным против азербайджанского народа, был геноцид в Ходжалы. Мы должны вести борьбу в правовой плоскости. Военная прокуратура в связи с этим возбудила уголовное дело, ведется работа. Преступники известны и по линии Интерпола объявлены в розыск. Эти преступления совершило политическое руководство Армении, которое и не скрывает этого», - сказал он.

А.Мехтиев также напомнил, что ряд государств признал Ходжалинский геноцид.

«Это результат проведенной информационной борьбы. У нас есть успехи в этом направлении, однако опыт показывает, что этого недостаточно для освобождения оккупированных территорий», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.