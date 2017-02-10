Лица, совершившие преступления против азербайджанцев, находятся у власти в соседней республике - Бахар Мурадова

Армения не только последние 25 лет, но и столетия назад выступала с территориальными претензиями на азербайджанские земли.

Как сообщает 1news.az, об этом в пятницу, 10 февраля, заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова в ходе проведения в парламенте обсуждений законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».

По ее словам, наряду с потерей азербайджанских земель, азербайджанцы подвергались резне, уничтожались памятники истории и культуры.

«Азербайджан проводил работу по информированию международной общественности о данном вопросе, даче правовой оценки совершенным против Азербайджана преступлениям и наказании преступников», - сказала она, выразив сожаление в связи с тем, что сегодня часть территории Азербайджана находится под оккупацией, граждане не могут вернуться в свои дома.

Б.Мурадова отметила, что лица, совершившие преступления против азербайджанцев, всем известны.

«Они находятся у власти и на других должностях в соседней республике и до сих пор не понесли наказания», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.