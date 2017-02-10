Части вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 36 раз, применив при этом 60-миллиметровые минометы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана в пятницу.

Так, армянские ВС с позиций на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района Армении обстреляли расположения азербайджанских войск на безымянных высотах в Газахском районе, а с позиций в селах Айгепар, Чинари и Мосесгех Бердского района Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в селах Алибейли, Агбулаг и Агдам Товузского района. Также армянские войска обстреляли с безымянных высот в Красносельском районе Армении позиции азербайджанской армии на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Кроме того, азербайджанские позиции были обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх и Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Намирли, Марзили, Сарыджалы и Шураабад Агдамского района, Куропаткионо Ходжавендского района, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджана.

Ялчин Алиев, Г.Р.