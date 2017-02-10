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Политика

На основании поручения Президента Ильхама Алиева состоялось расширенное совещание ИВ города Баку 10.02.2017 19:06

10 февраля на основании поручения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание.

В совещании, проведенном в связи с выполнением Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2016 года «О ряде мероприятий, связанных с обеспечением нормальной деятельности объектов инженерно-коммуникационного обеспечения в городе Баку», приняли участие председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, представители Государственного комитета по вопросам имущества, председатели ОАО «Азеришыг», «Азеравтойол», «Азерсу», начальник Производственного объединения «Азеригаз» SOCAR, главы исполнительной власти районов города Баку и Абшеронского района, председатели Бакинского апелляционного суда, Бакинского городского суда, районных судов столицы и суда Абшеронского района, прокуроры, начальники управлений полиции, представители поселковых, сельских и административно-участковых территориальных округов глав исполнительной власти районов города Баку и Абшеронского района, председатели муниципалитетов.

На совещании глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал о ситуации в этой сфере, допущенных ошибках и предстоящей работе.

Выступивший на совещании заместитель руководителя Администрации Президента, заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления Зейнал Нагдалиев отметил задачи, поставленные в связи с выполнением вышеназванного Указа, довел до внимания участников совещания поручения и рекомендации Президента Азербайджанской Республики.

АЗЕРТАДЖ

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