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Политика

Эльмар Мамедъяров встретился с министром юстиции Грузии 10.02.2017 18:39

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с грузинской делегацией под руководством министра юстиции страны Теи Цулукиани.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи было выражено удовлетворение всесторонним развитием партнерства между Азербайджаном и Грузией, являющимися соседними и дружественными странами.

Министры подчеркнули успешное сотрудничество двух государств в сфере правовых, пенитенциарных и нотариальных услуг, а также важность продолжения взаимного обмена опытом.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Р.Д., И.А.

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