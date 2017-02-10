Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с грузинской делегацией под руководством министра юстиции страны Теи Цулукиани.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи было выражено удовлетворение всесторонним развитием партнерства между Азербайджаном и Грузией, являющимися соседними и дружественными странами.

Министры подчеркнули успешное сотрудничество двух государств в сфере правовых, пенитенциарных и нотариальных услуг, а также важность продолжения взаимного обмена опытом.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Р.Д., И.А.