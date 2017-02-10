«Чудовищные террористические акты, совершенные в различное время в мире, свидетельствуют о том, что ни одна страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку обеспечить свою безопасность.

Повлиять на терроризм, международную преступность и другие неприглядные явления можно лишь в том случае, если все страны будут осуществлять совместную деятельность в этой области. Усиление борьбы с международным терроризмом возможно лишь в результате совместных усилий всех стран, так как, вам это хорошо известно, в настоящее время появляются новые виды преступности. К сожалению, преступный мир, также пользуясь в определенной степени возможностями научно-технического прогресса, создает новые виды преступлений, и мы должны быть готовы к этому».

Эти мысли, вошедшие в новоизданный 35-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства высказал на встрече с высокопоставленными представителями органов спецслужб зарубежных стран, прибывших в Баку для участия в церемонии по случаю 90-летнего юбилея органов национальной безопасности.

Материалы, включенные в многотомник, охватывают период с февраля по апрель 2009 года.

В очередном издании многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев, опубликованы материалы о встрече главы государства с совершившим визит в Азербайджан Президентом Украины, приеме высокопоставленных лиц Турции, Ирана, Грузии, России и других стран, ООН, ИСЕСКО и ОБСЕ, зарубежных компаний, речи на открытии в Баку Международного фестиваля «Мир мугама» в Международном центре мугама и Музея современного искусства с участием генерального директора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры.

В этот том издания включены также материалы о встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева в ходе визитов в Государство Кувейт, Грецию, Исламскую Республику Иран, Российскую Федерацию с главами государств и правительств этих стран относительно развития двусторонних связей, интервью российскому каналу «Вести» и агентству «ИТАР-ТАСС». На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана довел до внимания оккупационную политику Армении и ее горькие последствия, призвал мировые государства поддержать решение нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права.

В книге также опубликованы текст посвященного Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выпуска программы «Формула власти» телеканала «Россия», речь главы государства на торжественной церемонии открытия Года культуры «Баку – столица исламской столицы – 2009», вступительная и заключительная речи на конференции, посвященной итогам исполнения «Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 годы)», материалы о его участии в официальном открытии филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку, а также различные письма, заявления.

В 35-й том издания вошли выступления Президента Ильхама Алиева, посвященные социально-экономическому и культурному развитию регионов, в ходе его поездок в Бардинский, Евлахский районы и город Мингячевир в связи с реализацией программы социального развития.

В книге имеются разделы «Заметки», «Личные имена», «Географические названия».

В подготовке 35-го тома, выпущенного «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ