Мевлют Чавушоглу: Анкара не признает незаконную аннексию Крыма

Анкара не признает незаконную аннексию Крыма, позиция Турции по этому вопросу остается неизменной, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает Anadolu, министр отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины.

На пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Украина достигли соглашения об упрощении визового режима.

«Мы стремимся увеличить число взаимных визитов и туристов, а также к укреплению связей между двумя народами. Завершена подготовка к переходу на безвизовый режим между Турцией и Украиной, в соответствии с которым граждане двух стран смогут пересекать границу на основе удостоверения личности. Полагаю, упрощенная система пересечения границы будет задействована до лета», - отметил он.

Мевлют Чавушоглу находится в Киеве для участия в работе 5-ого заседания Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина.

В ходе визита он провел встречи с президентом Петром Порошенко, лидером крымско-татарского народа Мустафой Абдулджемилем Кырымоглу, председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым, представителей Союза турок-ахыска в Украине Маратом Расуловым, главой Союза гагаузов Украины Василием Кельоглу и др.

Ф.Багирова