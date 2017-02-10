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Политика

У армян складывалось ошибочное мнение, что молодое поколение азербайджанцев забудет о карабахском конфликте - Полковник в запасе 10.02.2017 14:59

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 февраля подписал распоряжение о присвоении погибшему 29 декабря 2016 года при отражении армянской диверсии военнослужащему Чингизу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана».

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленную личную отвагу при выполнении боевого задания присвоить солдату Чингизу Салман оглу Гурбанову звание «Национальный герой Азербайджана» (посмертно)», - говорилось в распоряжении главы государства.

Как заявил 1news.az генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров, сегодняшняя молодежь идет по стопам Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

«Чингиз Гурбанов повторил подвиг Национального героя Мубариза Ибрагимова», - сказал он.

 «Мужество и героизм Чингиза Гурбанова были высоко оценены, и ему было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». Это - достойная оценка, дань уважения семье и всей азербайджанской молодежи», - сказал он.

По словам Я.Айдемирова, азербайджанцы всегда мужественно воевали, и сегодня пока война не завершена, есть много отважных парней, которые готовы совершать подвиги и воевать для возвращения оккупированных территорий. «Они есть как среди военнослужащих, так и среди студентов», - сказал он.

«Поступок Чингиза Гурбанова будет хорошим уроком для армян, которые понимают, что в азербайджанской армии много таких достойных парней», - сказал он, назвав неслучайным тот факт, что при выдаче тела азербайджанского военнослужащего потерял сознание армянский офицер.

Полковник в запасе, военный эксперт Шаир Рамалданов указал, что присвоение звания «Национальный герой Азербайджана» Чингизу Гурбанову - важный факт, учитывая главную задачу Азербайджана по освобождению оккупированных территорий. 

«Должен быть правильно оценен любой героизм, проявленный нашими гражданами, а именно на военной службе. Это - своевременная и высокая оценка, данная нашему военнослужащему, который ценой своей жизни выполнил поставленную перед ним задачу по обороне порученного ему поста и отражению атаки диверсионной группы. Он ценой своей жизни выполнил эту задачу и стал шехидом», - сказал он. 

Ш.Рамалданов указал, что по непонятным причинам тело Чингиза Гурбанова попало к армянам.

«Армянская сторона, выйдя за все рамки приличия и международного права, почти 40 дней не возвращала тело военнослужащего. Но благодаря усилиям Верховного главнокомандующего, а также ряда структур, международных организаций, которые участвовали в этом процессе, тело было возвращено», - сказал он.

По его словам, у армянской стороны складывалось впечатление, что со временем все забудется, люди привыкнут, что для нового поколения нагорно-карабахский конфликт будет всего лишь историей, не будет их болью, что вопрос возвращения оккупированных территорий не будет стоять так остро.

«Но героизм, проявленный Мубаризом Ибрагимовым и продолженный Чингизом Гурбановым, свидетельствует о том, что нынешнее поколение не хочет мириться с оккупацией земель», - сказал он, отметив высокий патриотический дух, который есть у молодежи.

Ш.Рамалданов также привел в пример слова отца Чингиза Гурбанова - Салмана Гурбанова, отметившего, что он вместе с другим сыном готов в любое время взять в руки оружие и встать на защиту родины.

«Обратите внимание, это сказал представитель одного из северных районов  Азербайджана. То есть, независимо от того, родом ты из Нагорного Карабаха или нет, граждане республики готовы встать на защиту родины», - сказал он.

Тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего 29 декабря 2016 года при пресечении диверсионной деятельности разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшейся нарушить азербайджано-армянскую государственную границу, долгое время удерживалось армянской стороной, и было возвращено на родину только 5 февраля этого года. 

6 февраля в учебно-тренировочном центре Министерства обороны Азербайджана прошла церемония прощания с Ч.Гурбановым, после чего его тело было отправлено в родной Гусарский район, где он и был похоронен.

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Похороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖ

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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