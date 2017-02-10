Европейский суд по правам человека принял к производству 700 дел в связи с апрельскими боевыми действиями

Армянами в Нагорном Карабахе были совершены преступления, которые продолжаются по сей день.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель сектора по защите прав человека Администрации Президента АР, член правления Конфедерации юристов, полномочный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров, выступая 10 февраля в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».

По его словам, в связи с уроном, нанесенным армянами в ходе апрельских боевых действий, из Азербайджана в Европейский суд по правам человека было направлено 700 исков.

«Эти дела уже приняты к производству», - сказал он.

Ч.Аскеров также указал, что были приложены большие усилия для возвращения тела Национального героя Чингиза Гурбанова.

«В связи с этим вопросом азербайджанские юристы обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.