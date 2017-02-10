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Политика

Экстрадиция Лапшина в Азербайджан является месседжем для совершающих незаконные визиты на оккупированные территории – Бахар Мурадова 10.02.2017 14:38

Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан является месседжем для тех, кто совершает незаконные визиты на оккупированные территории, поддерживает сепаратистский режим.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила журналистам 10 февраля вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, экстрадиция Лапшина также является свидетельством решительной позиции азербайджанского государства.

«Это является положительным итогом проведенной главой государства работы, азербайджанской дипломатии», - сказала она.

Б.Мурадова указала, что данный случай открывает возможности для признания своей вины и обращения с извинениями к властям Азербайджана лицам, совершившим подобные правонарушения.

«Это месседж для иностранных граждан, чтобы они не поддавались на ложную пропаганду как Армении, так и армянского лобби. Считаю, что каждый из этого случая должен сделать для себя выводы», - сказала она.

Напомним, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

На своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, он, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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