Экстрадиция в Баку Александра Лапшина не только является наглядным свидетельством того, что Азербайджанского государство проводит активную деятельность, направленную на защиту национальных интересов, но и еще демонстрирует решительность и политическую волю Президента Ильхама Алиева.

Об этом пишет директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов в своей статье в государственной газете «Xalq qəzeti».

Автор напоминает, что А.Лашин, возведенный сегодня официальным Ереваном чуть ли не в ранг «национального героя», в 2011 и 2012 годах совершил через территорию Армении организованные известными кругами Еревана незаконные поездки в Нагорный Карабах и на другие оккупированные азербайджанские территории, грубо нарушив, тем самым, законы Азербайджанской Республики «О государственной границе» и «О паспортах».

Кроме того А.Лапшин выступал в социальной сети с материалами, содержащими оскорбительные выпады в адрес Азербайджанского государства и поддерживающими оккупационную деятельность преступного режима.

В результате, в отношении А.Лапшина было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск.

«После поражения вооруженных сил Армении в апрельских боях 2016 года А.Лапшин, размещая в социальной сети предвзятые материалы об Азербайджане, продолжил озвучивать провокационные призывы, направленные против территориальной целостности Азербайджанской Республики. Несмотря на то, что в связи с незаконными поездками на оккупированные территории МИД АР включил имя А.Лапшина в список персон нон-грата, он так и не осознал своей ответственности, напротив, как сам и писал, он обещает целенаправленно нарушать «запретный режим Азербайджана» и совершать новые поездки в Нагорный Карабах.

Результат налицо. Соответствующие структуры Азербайджана и Беларуси «исполнили желание» А.Лапшина. Из Минска он вновь прилетел в Азербайджан, но на этот раз не в самопровозглашенную «Нагорно-Карабахскую Республику», а в Баку.

Действия, осуществленные в соответствии со справедливым требованием Азербайджана

соответствующими органами Беларуси, хотя и являются в международной практике, в рамках межгосударственного правового сотрудничества, одной из обычных правовых процедур, Армения и ее покровители, раздувая «Дело Лапшина», пытаются политизировать его и, тем самым, оказать давление на официальный Баку», - пишет Фархад Мамедов.

Естественно, отмечает автор, этот случай значительно углубил политический кризис в Армении, недоверие к руководству страны. В то же время, официальный Ереван признал, что тот факт, что Азербайджан добился А.Лапшина, является для них серьезным месседжем. Кроме того, и Азербайджан, и Беларусь, вновь продемонстрировав свою принципиальную позицию, показали развитие взаимного эффективного сотрудничества, роста доверия между двумя странами.

«Но в реальности есть и другие вопросы, вызывающие обеспокоенность Армении. Например, «Дело Лапшина» еще раз подтвердило, что Ереван не обладает политическим весом и авторитетом ни в рамках СНГ, ни в рамках ОДКБ.

С другой стороны, официальный Ереван хорошо знает и то, что чистосердечные признания А.Лапшина следственным органам в Баку выявят, кем именно, и, скорее всего, какими структурами в Армении он был привлечен к деятельности против Азербайджана», - подчеркивает Фархад Мамедов в своей статье.

Что касается оценки экстрадиции А.Лапшина в Баку с правовой точки зрения, то она полностью отвечает положениям резолюции Генассамблеи ООН 1990 года, касающимся сотрудничества государств-членов международного сообщества в сфере уголовного права, пункту 66 принятой в 2002 году в Кишиневе Конвенции СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Кроме того, в 1994 году все страны СНГ, в том числе имеющие отношение к «Делу Лапшина» Россия, Азербайджан, Беларусь и Армения подписали договор о задержании и экстрадиции находящихся в розыске лиц. В данном случае, справедливое требование Азербайджана об экстрадиции А.Лапшина полностью отвечает пунктам данного соглашения, пишет автор.

«В свою очередь, Белорусское государство выполнило взятые на себя международные обязательства. Даже Президент Александр Лукашенко некоторое время назад открыто заявил об отсутствии каких-либо причин для невыдачи Лапшина Азербайджану. Кроме того, согласно сообщению Генеральной прокуратуры Беларуси, ни Российская Федерация, ни Израиль не обращались по поводу возвращения «своего гражданина».

Напомним и то, что некоторые пытающиеся вывести выдачу Лапшина Азербайджану в плоскость межгосударственных отношений политические круги Москвы, несмотря на обращения Азербайджана, почему-то до сих пор не поднимали вопрос об освобождении незаконно удерживаемого с июля 2014 года в Армении гражданина России Дильгама Аскерова, либо его экстрадиции в Российскую Федерацию», - отмечает директор ЦСИ Азербайджана.

«Я хотел бы затронуть еще один момент в «Деле Лапшина». В настоящее время и в Армении, и в России пытаются преподнести арест блогера и выдачу его Азербайджану как «покушение на свободу прессы». Мысли известного российского журналиста и обозревателя Владимира Познера о блогерах проливают свет и на этот вопрос. Он неоднократно указывал, что называть блогера «журналистом», «сотрудником прессы» в корне неверно как с правовой, так и с моральной точки зрения. Он не несет никакой ответственности за содержание своих материалов, точность фактов, клевету и предвзятое отношение – ни перед читателем, ни перед своим государством и полностью игнорирует все законы о средствах массовой информации», - подчеркивает в своей статье Фархад Мамедов.

Ф.Багирова