USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
Политика

Экстрадиция в Азербайджан Александра Лапшина полностью законна – Администрация Президента АР 10.02.2017 14:17

Экстрадиция в Азербайджан незаконно посетившего оккупированные территории Александра Лапшина полностью законна.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель сектора по защите прав человека Администрации Президента АР, член правления Конфедерации юристов, полномочный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров, выступая 10 февраля в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».

По его словам, иногда звучат мнения, что экстрадиция Лапшина в Азербайджан была не столь важна.

«Это неверный подход. Наша работа проводится в рамках закона. Совершившие незаконные визиты на оккупированные территории лица будут привлечены к ответственности. Мы продолжим нашу деятельность в этом направлении», - сказал он.

Напомним, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

На своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, он, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

197количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности о новорожденной, которую нашли в Баку у мусорного бака - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПрезидент Ильхам Алиев: Апрельские бои - внутреннее дело Азербайджана – ФОТОВ сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТОВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 летВКС РФ ошибочно атаковали здание с турецкими военными: есть погибшиеВ Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕОМария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраляГлавный сейсмолог АР назвал зоны Баку, где более и менее будет ощущаться землетрясениеРоссийский лоукостер, выполняющий полеты в Азербайджан, разрешил пассажирам менять маршрут и дату вылета

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 февраля14:28 Фархад Мамедов: Экстрадиция Лапшина демонстрирует решительность и политическую волю Президента Ильхама Алиева14:21 Из Google Play удалят миллионы приложений14:17 Экстрадиция в Азербайджан Александра Лапшина полностью законна – Администрация Президента АР14:13 Рейтинг Армении в глобальных индексах ухудшается - Мубариз Ахмедоглу14:11 Азай Гулиев: «Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан является хорошим прецедентом»14:08 Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде помещен в реанимацию14:06 Расул Чунаев и Гасан Алиев - третьи в мировом рейтинге14:02 В субботу в Баку и на Абшероне без осадков, но морозно13:59 Нигяр Джамал о личной жизни: «Счастливая женщина никогда не разведется…» - ВИДЕО13:48 Филип Озобич: «Я бы пока не хотел говорить о чемпионстве, и гонке бомбардиров»13:38 Закир Гаралов примет граждан в Гейчае13:21 Военный прокурор Азербайджана обвинил Интерпол в двойных стандартах13:07 Посол: Москва надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина13:05 Ждун в Бакинском аэропорту – ФОТО13:03 История Skylife: Как появилась первая настоящая дискотека 90-х в Баку - ФОТО