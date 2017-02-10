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Политика

Азай Гулиев: «Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан является хорошим прецедентом» 10.02.2017 14:11

Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан является хорошим прецедентом.

Как сообщает 1news.az об этом заявил депутат, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, выступая 10 февраля в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их лиц».

По его словам, есть лица, которые с сомнением относятся к правовой стороне экстрадиции Лапшина в Азербайджан, что является неверным подходом.  

«Лапшин был доставлен в Баку из-за нарушения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики», «О паспортах». Эта личность была привлечена к ответственности за незаконное пересечение азербайджанской границы», - сказал он.

По его словам, если подобные вопросы найдут отражение в законодательстве, то это еще больше усилит правовую базу.

Напомним, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

На своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, он, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р. 

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