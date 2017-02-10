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Политика

Рейтинг Армении в глобальных индексах ухудшается - Мубариз Ахмедоглу 10.02.2017 14:13

Армения в глобальном рейтинге «Transparency International» на 2016 год, ухудшив свою позицию по сравнению с 2015 годом на 18 пунктов, заняла 113-е место среди 176 стран, отмечает директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.  

«Согласно годовому отчету «Индекс демократии - 2016» британского исследовательского центра «The Economist Intelligence Unit», который является аналитическим подразделением журнала The Economist, Армению внесли в список стран с авторитарным режимом. Армения, уровень демократии которой составил 3,88 балла, опустившись по 10-балльной шкале на 0,12 балла по сравнению с 2015 годом, заняла 120-е место из 167.

Согласно отчету «Freedom House» о «Свободе интернета», Армения опустилась на 2 пункта. В докладах «Freedom House» о политической свободе и свободе прессы, Армения потеряла свои позиции за 2015 год.

Помешанность Армении на рейтингах и страсть к «гонкам из-за рейтингов» не прошли: Армения смогла включить себя в список Почета ООН (Honour roll) 2017 года. С этой целью Армения в январе внесла в бюджет ООН в полном объеме годовой членский взнос за 2017 год (151 338 долларов). По состоянию на 10 января в этот список включены лишь 9 стран.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать как минимум два вывода:

ı. Попытки прятать фальшивые поступки Армении за масками дискредитировали мировое армянство. Международные организации не считаются с армянской диаспорой.

ıı. Между руководством Армении и мировым армянством есть достаточно серьезные проблемы. События «Сасна црер» полностью разоблачили карабахский клан перед мировым армянством», - сказал политолог.

По его словам, наблюдается постепенное ухудшение состояния Армении в глобальных индексах.

«Другими словами, происходит приближение к реальности. Армения движется в том направлении, котором хочется Азербайджану», - резюмировал М.Ахмедоглу.

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