До истории с экстрадицией российско-израильского блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан многие журналисты в Израиле попросту не знали, кто он такой и о чем пишет.

Что говорят в Израиле об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов выяснил у известного израильского журналиста, политического и экономического обозревателя интернет-телеканала ITON TV Александра Гур-Арье.

«Очевидно, это блогер, довольно популярный в русскоязычной среде, хотя я, как человек, который практически живет в интернете, его не знал до этой истории. То есть, если его цель была попиариться, то эта цель достигнута», - отметил Гур-Арье.

А.Гур-Арье рассказал, что начал интересоваться публикациями и репортажами Лапшина в Живом Журнале только после известия о его аресте.

«Довольно много грязи он лил на Израиль, так же, впрочем, как и на Россию. Лил ее целенаправленно, отзывался не очень хорошо и о стране, и о людях, которые здесь живут. Зачем - остается загадкой. Это человек, который, судя по всему, профессионально занимался провокациями для того, чтобы попиариться», - сказал он.



По словам журналиста, после известия об аресте Лапшина в Израиле возникли мнения о том, что Израиль должен ему помогать, хотя более трезвомыслящие люди задаются вопросом «почему».

«Лапшин много усилий приложил для того, чтобы его все-таки арестовали. Он провоцировал Азербайджан, пересекал границу и об этом хвалился. Разумеется, Азербайджану это не нравилось. Когда его арестовали, были сообщения, что ему предлагали извиниться, но он отказался. Потом, когда по рекомендации своих адвокатов все-таки согласился, было уже поздно», - констатировал Гур-Арье.

По словам обозревателя, в настоящее время в Израиле, в основном, бытует мнение, что Израиль «не должен предпринимать каких-то сумасшедших усилий, чтобы вызволить блогера».



«Во-первых, на наш взгляд, ему не грозит ничего сверхъестественного. Он не получит какой-то 15-летний срок или что-то подобное. А во-вторых, идти на конфликтные ситуации и торговлю с Азербайджаном ради того, чтобы освободить этого человека, лично я не считаю, что это необходимо», - сказал Гур-Арье.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Александр Лапшин уже переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.