Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 34 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, Алибейли, Агбулаг и Агдам Товузского района, на безымянных высотах и в селе Гаравелилер Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.