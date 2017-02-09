34-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» начинается с поздравительного послания Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Латвийской Республики Валдису Затлерсу.

Слова главы государства, вынесенные в заголовок данного материала, взяты из интервью Президента Ильхама Алиева программе Foks neks телеканала Rai International, данного во время официального визита в Италию в ноябре 2008 года. Президент сказал: «Мы - экономически обеспеченная страна. Мы располагаем природными ресурсами, у нас благоприятное географическое положение, есть современная транспортная инфраструктура, хороший климат, прекрасные аграрные возможности. Мы, можно сказать, на 100 процентов обеспечиваем себя большинством сельскохозяйственных продуктов. Таким образом, мы находимся в благоприятном положении с точки зрения продовольственной, энергетической и крайне важной для любой страны транспортной безопасности».

Материалы, вошедшие в это издание многотомника, охватывают период с ноября 2008 года по февраль 2009 года.

В 34-й том многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, вошли материалы о встречах главы государства с совершившими визиты в Азербайджан президентами Турции, Украины, Литвы, Польши, Грузии, приемах высокопоставленных лиц Эстонии, Греции, Венгрии, США, Швеции, Великобритании и других стран, Всемирного банка, Азиатского банка развития, участников международных мероприятий, проведенных в нашей стране, а также встречах с деятелями культуры и представителями общественности.

В этот том издания вошли материалы об официальных визитах Президента Ильхама Алиева в Италию, Туркменистан, встрече президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в городе Туркменбаши, рабочем визите главы государства в Венгрию, интервью Венгерскому телеграфному агентству и телеканалу Duna, выступление на Саммите по проекту Набукко в Будапеште. В книгу также вошли материалы, отражающие визит главы государства в Швейцарию для участия в заседании на тему «Enerji Outlook-2009» Давосского Всемирного экономического форума, интервью американской газете Wall Street США, телеканалам СNBC, CNN, агентству Reuters в Давосе.

В этом томе издания также опубликованы обращения Президента Азербайджана к участникам конференции директоров национальных библиотек тюркоязычных стран и общего собрания организации сотрудничества «Ассамблея библиотек Евразии», юбилейной конференции, посвященной 10-летию Международной конференции по восстановлению исторического Шелкового пути, поздравления работникам юстиции и суда по случаю 90-летнего юбилея азербайджанской юстиции, а также в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, другие официальные документы.

В книге также собраны вступительная и заключительная речи Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2008 году, выступления, посвященные реализации программы социально-экономического развития в регионах и столице, развитию культурных сфер.

В книге имеются разделы «Заметки», «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 34-го тома, изданного Азернешр, были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ