Заключенный Бакинского следственного изолятора номер 1 блогер Александр Лапшин частично признает свою вину.
Об этом заявил назначенный государством адвокат Лапшина - Сафар Гусейнов, сообщает «Sputnik Азербайджан».
По словам С.Гусейнова, в четверг он встречался со своим подзащитным. Встреча длилась с десяти утра до двух часов дня.
«Александр Лапшин не жалуется на условия содержания. Со здоровьем у него тоже проблем нет», - отметил защитник.
С.Гусейнов заявил, что его подзащитный признает свою вину, но только частично.
Лапшин подтвердил тот факт, что неоднократно бывал на территории оккупированного Нагорного Карабаха, однако уверяет, что не знал о противоправности своих действий.
Лапшин признался также, что раскаивается в содеянном.
Адвокат также отметил, что следствие по уголовному делу блогера продолжается.
Дата суда пока не известна. «Идет следствие, и сказать что-то о дате суда пока сложно», - сказал он.
Отметим, что в отношении Лапшина судом применена мера пресечения – арест сроком на четыре месяца.
Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.
Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.
Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.
Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.
Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.
В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).
После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.
А.А.