Заключенный Бакинского следственного изолятора номер 1 блогер Александр Лапшин частично признает свою вину.

Об этом заявил назначенный государством адвокат Лапшина - Сафар Гусейнов, сообщает «Sputnik Азербайджан».

По словам С.Гусейнова, в четверг он встречался со своим подзащитным. Встреча длилась с десяти утра до двух часов дня.

«Александр Лапшин не жалуется на условия содержания. Со здоровьем у него тоже проблем нет», - отметил защитник.

С.Гусейнов заявил, что его подзащитный признает свою вину, но только частично.

Лапшин подтвердил тот факт, что неоднократно бывал на территории оккупированного Нагорного Карабаха, однако уверяет, что не знал о противоправности своих действий.

Лапшин признался также, что раскаивается в содеянном.

Адвокат также отметил, что следствие по уголовному делу блогера продолжается.

Дата суда пока не известна. «Идет следствие, и сказать что-то о дате суда пока сложно», - сказал он.

Отметим, что в отношении Лапшина судом применена мера пресечения – арест сроком на четыре месяца.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

А.А.