USD1.8252
EUR1.9507
RUB0.0309
Brent55.44
WTI52.62
Золото1 240.82
S&P 500 Index2 294.67
Nikkei 22518 927.28
Политика

Адвокат Гусейнов: Александр Лапшин частично признал свою вину 09.02.2017 17:48

Заключенный Бакинского следственного изолятора номер 1 блогер Александр Лапшин частично признает свою вину. 

Об этом заявил назначенный государством адвокат Лапшина - Сафар Гусейнов, сообщает «Sputnik Азербайджан».

По словам С.Гусейнова, в четверг он встречался со своим подзащитным. Встреча длилась с десяти утра до двух часов дня.

«Александр Лапшин не жалуется на условия содержания. Со здоровьем у него тоже проблем нет», - отметил защитник.

С.Гусейнов заявил, что его подзащитный признает свою вину, но только частично.

Лапшин подтвердил тот факт, что неоднократно бывал на территории оккупированного Нагорного Карабаха, однако уверяет, что не знал о противоправности своих действий.

Лапшин признался также, что раскаивается в содеянном.

Адвокат также отметил, что следствие по уголовному делу блогера продолжается.

Дата суда пока не известна. «Идет следствие, и сказать что-то о дате суда пока сложно», - сказал он.

Отметим, что в отношении Лапшина судом применена мера пресечения – арест сроком на четыре месяца.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

А.А.

302количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТОМинобороны АР распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы – ВИДЕОМать Лапшина: Умоляю, простите его и помилуйтеПрезидент Азербайджана встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова - ФОТОВ Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕОЯгуб Махмудов: «Гейдар Алиев еще в годы СССР подготовил Азербайджан к независимости»Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра ЛапшинаВодопровод «Шоллар — Баку» — самый крупный инвестиционный проект Европы начала XX векаЧудовищная ошибка Инглаба Мамедова в матче «Габала» - АЗАЛ – ВИДЕОВ Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 лет

НОВОЕ НА САЙТЕ

9 февраля18:28 Эльхан Мамедов может быть избран в руководство УЕФА18:20 Визит замглавы полиции Армении в Беларусь отменен18:12 Кино на неделю: «На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик - 2» и другие премьеры (9 февраля) - ФОТО – ВИДЕО17:56 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен «ASAN Интеллектуал» - ВИДЕО17:48 Адвокат Гусейнов: Александр Лапшин частично признал свою вину17:35 Франция и Азербайджан обсуждают перспективы сотрудничества в сфере «Электронного правительства»17:33 Мария Захарова: «Вопрос Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке»17:32 Курс маната к доллару на пятницу, 10 февраля17:24 Очередной инновационный подход в сфере образования - ФОТО17:17 Российский лоукостер, выполняющий полеты в Азербайджан, разрешил пассажирам менять маршрут и дату вылета17:16 В сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТО17:08 В Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕО17:04 Эльмар Мамедъяров: статус-кво по Карабаху не удовлетворяет никого16:57 В Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕО16:56 Премьер-лига: «Сумгайыт» победил «Кяпяз» и вернулся на четвертую строчку