В четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся в Баку госсекретарем Франции по вопросам государственных реформ и упрощения Жаном-Вэнсаном Плясе.
На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии отношений между Азербайджаном и Францией, а также о путях развития сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Целью своего первого визита в Баку Плясе назвал обмен опытом в сфере функционирования «электронного правительства» и прозрачного предоставления населению госуслуг.
Эта тема была обсуждена госсекретарем в рамках нескольких встреч с представителями государственных структур Азербайджана.
Эльмар Мамедъяров предоставил гостю информацию о шагах, предпринимаемых в Азербайджане с целью развития сферы «электронного правительства» и госуслуг населению. В этой связи министр отметил созданную в стране модель ASAN xidmət, к которой имеется интерес во многих странах.
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На встрече Эльмара Мамедъярова и Жана-Вэнсана Плясе было отмечено развитие сотрудничества между Францией и Азербайджаном во всех сферах, в частности, в сфере экономики, энергетики и культуры.
Стороны приветствовали широкую представленность в Азербайджане французских компаний, а также большую роль азербайджано-французского университета UFAZ в расширении культурных связей между двумя странами.
Э.Мамедъяров также проинформировал французского госсекретаря о текущей ситуации в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. Он отметил значимость активизации Францией посреднических усилий в рамках Минской группы ОБСЕ.
На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Елена Остапенко, Э.Т.