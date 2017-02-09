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Политика

Франция и Азербайджан обсуждают перспективы сотрудничества в сфере «Электронного правительства» 09.02.2017 17:35

В четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся в Баку госсекретарем Франции по вопросам государственных реформ и упрощения Жаном-Вэнсаном Плясе. 

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии отношений между Азербайджаном и Францией, а также о путях развития сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. 

Целью своего первого визита в Баку Плясе назвал обмен опытом в сфере функционирования «электронного правительства» и прозрачного предоставления населению госуслуг.

Эта тема была обсуждена госсекретарем в рамках нескольких встреч с представителями государственных структур Азербайджана. 

Эльмар Мамедъяров предоставил гостю информацию о шагах, предпринимаемых в Азербайджане с целью развития сферы «электронного правительства» и госуслуг населению. В этой связи министр отметил созданную в стране модель ASAN xidmət, к которой имеется интерес во многих странах.

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На встрече Эльмара Мамедъярова и Жана-Вэнсана Плясе было отмечено развитие сотрудничества между Францией и Азербайджаном во всех сферах, в частности, в сфере экономики, энергетики и культуры.

Стороны приветствовали широкую представленность в Азербайджане французских компаний, а также большую роль азербайджано-французского университета UFAZ в расширении культурных связей между двумя странами.

Э.Мамедъяров также проинформировал французского госсекретаря о текущей ситуации в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. Он отметил значимость активизации Францией посреднических усилий в рамках Минской группы ОБСЕ.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Елена Остапенко, Э.Т.

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