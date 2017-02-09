Вопрос блогера Лапшина будет решаться с Азербайджаном в рабочем порядке.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «Москва-Баку».

«Я считаю, что этот вопрос, как и другие вопросы, которые возникают в двусторонних отношениях, вне зависимости от того, о каких странах мы говорим, должны решаться в рабочем порядке.

Бывают более сложные вопросы, бывают менее сложные вопросы. Конечно, все, что связано с судьбой российских граждан, для нас является приоритетной темой. Но еще раз хочу сказать, что все это будет решаться в рабочем порядке. Мы из этого исходим. Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», - сказала она.

Также официальный представитель МИД России прокомментировала возможность ближайших встреч глав МИД России, Азербайджана и Армении.

«Мы не настаиваем на проведении встреч и консультаций. Мы предлагаем и согласовываем с соответствующими сторонами. График встречи в Бонне и Мюнхене сейчас как раз прорабатывается. Я возьму паузу и проинформирую вас о тех встречах, которые там будут, чуть позже, когда этот вопрос будет согласован. Сейчас я могу сказать только то, что контакты со сторонами продолжатся», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.