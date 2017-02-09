Александр Лапшин, имеющий гражданство нескольких государств, нарушив законы Азербайджана, совершал поездки на оккупированные территории, стремился к пропаганде незаконного режима на международном уровне, озвучивал открытые призывы против признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он отметил, что А.Лапшин обвиняется по двум статьям Уголовного Кодекса Азербайджана. То есть, в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Нет необходимости политизировать этот вопрос.

Речь идет о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего двусоставное преступление в абсолютно правовой плоскости: «Во-первых, существует Конвенция Совета Европы «Об экстрадиции», принятая 13 декабря 1957 года в Париже. Азербайджан – член этой Конвенции. Согласно статье 6 данной Конвенции у Азербайджана есть как обязательства, так и право на требование лица, совершившего преступление на его территории, где бы оно не находилось. Во-вторых, согласно «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» СНГ, подписанном в 1993 году, государства Содружества Независимых Государств берут на себя обязательства по экстрадиции лица, совершившего преступление на какой-либо территории, в другое государство. В подписанной в 2002 году и вступившей в силу в 2004 году Кишиневской Конвенции государства берут на себя те же обязательства. В то же время, у Азербайджанской Республики есть национальное законодательство. В 2001 году мы приняли закон «Об экстрадиции». Вот сколько юридических документов. Опираясь на эти документы, Азербайджан обратился к правоохранительным органам Республики Беларусь. Уважая фундаментальные принципы международного права, они выполнили обращение Азербайджана. Основа и суть этого вопроса опирается на международное право».

Председатель комитета отметил, что Азербайджан – сильное государство, опирающееся на международное право. Экстрадиция А.Лапшина – яркий успех внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева и нашей дипломатии.

Ф.Багирова