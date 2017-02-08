Предотвращена очередная армянская диверсия на линии фронта

Министерство обороны Азербайджана сообщает об успешных мерах по предотвращению попытки диверсии со стороны вооруженных сил Армении.

По сообщению пресс-службы Минобороны, части вооруженных сил Армении, начиная с 16.55 часов 7 февраля, на различных направлениях фронта обстреливали из крупнокалиберного оружия, минометов и пушек передовые оборонительные позиции азербайджанских войск.

В результате принятых азербайджанской стороной неотложных ответных мер были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки противника.

Министерство обороны предполагает, что обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберного вооружения призван был отвлечь внимание от попытки диверсии, готовившейся в Нагорном Карабахе в совершенно другом направлении фронта.

«Однако в результате бдительности наших частей, активность неприятеля была изначально обнаружена. Вследствие принятых мер враг, понеся потери, был вынужден отступить. Личный состав Вооруженных сил Азербайджана не понес никаких потерь и в настоящее время полностью контролирует оперативную обстановку вдоль всей линии фронта», - подчеркивается в сообщении.

Ялчин Алиев