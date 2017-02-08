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Политика

Мексика и Азербайджан заинтересованы в обмене опытом в области оборонной промышленности 08.02.2017 10:24

Во вторник, 7 февраля, состоялась встреча посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова.

Как сообщили в посольстве, на встрече говорилось о двусторонних отношениях, роли посольств обеих стран в расширении сотрудничества и связях в различных сферах.

Стороны затронули возможный обмен опытом в области оборонной промышленности, а также участие в соответствующих международных выставках, организованных Мексикой и Азербайджаном.

Посол Лабардини подчеркнул развитие электронной промышленности в Мексике, которая является 14-ой экономикой мира.

В завершении встречи стороны выразили заинтересованность в установлении и развитии сотрудничества.

Елена Остапенко, Ф.Б.

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Мексика и Азербайджан заинтересованы в обмене опытом в области оборонной промышленности
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