Мексика и Азербайджан заинтересованы в обмене опытом в области оборонной промышленности

Во вторник, 7 февраля, состоялась встреча посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова.
Как сообщили в посольстве, на встрече говорилось о двусторонних отношениях, роли посольств обеих стран в расширении сотрудничества и связях в различных сферах.
Стороны затронули возможный обмен опытом в области оборонной промышленности, а также участие в соответствующих международных выставках, организованных Мексикой и Азербайджаном.
Посол Лабардини подчеркнул развитие электронной промышленности в Мексике, которая является 14-ой экономикой мира.
В завершении встречи стороны выразили заинтересованность в установлении и развитии сотрудничества.
Елена Остапенко, Ф.Б.