Армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня с применением гаубиц

Части вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 39 раз, применив при этом 60- и 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и 122-миллиметровые гаубицы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана в среду.

Так, армянские ВС с позиций в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении обстреляли расположения азербайджанских войск в селе Гаймаглы Газахского района, а с позиций в селе Айгепар Бердского района Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в селе Алибейли Товузского района. Также армянские войска обстреляли с безымянных высот в Красносельском районе Армении расположения азербайджанской армии на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Кроме того, азербайджанские позиции были обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Юсифджанлы и Сарыджалы Агдамского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Физулинском и Джебраильском районах.

Ялчин Алиев, Г.Р.