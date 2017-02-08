Али Гасанов встретился в Джидде с генеральным секретарем ОИС - ФОТО

7 февраля помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился в Джидде с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом бин Ахмадом аль-Усаймином.

На встрече был отмечен высокий уровень связей между Организацией исламского сотрудничества и Азербайджанской Республикой, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Говоря о проблемах исламского мира, Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин отметил обеспокоенность исламских стран возрастанием исламофобских тенденций в мире. В настоящее время в Европе существует 60-миллионная исламская диаспора. Скоординированность этих людей, их деятельность в едином направлении, как одна команда очень важны для исламского мира, и это может быть очень эффективным.

Али Гасанов передал генеральному секретарю ОИС приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его приглашение на IV Игры исламской солидарности.

Генеральный секретарь ОИС отметил, что готовится к визиту в Азербайджан, но с большим удовольствием приедет и на Игры исламской солидарности, выразил признательность Президенту Азербайджана за приглашение.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что, став членом Организации исламского сотрудничества, Азербайджан выделялся инициативной позицией, всегда выполнял свои обязательства, стремился действовать в соответствии с принципами организации. Азербайджан на всех международных платформах, в которых представлен, отстаивал как собственные государственные интересы, так и исламскую культуру, общие интересы исламского мира. При любой возможности Президент Ильхам Алиев говорит о проблемах исламского мира, стремится оказать помощь в их решении.

Проинформировав о мультикультуральной среде в Азербайджане, Али Гасанов подчеркнул, что в нашей стране представители всех религий живут в условиях мира и спокойствия. Он отметил, что Азербайджан является естественным мостом между Востоком и Западом, тесно сотрудничает со странами Европейского Союза. В этом смысле Азербайджан может играть роль связующего звена между европейскими и исламскими странами, внести вклад в углубление диалога и партнерства.

Отметив, что 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности», Али Гасанов проинформировал о многочисленных мероприятиях, которые будут проведены в этих рамках нашей страной в Азербайджане и в международном масштабе. Он сказал, что в рамках сотрудничества с ОИС эти мероприятия могут стать еще более эффективными и действенными. Али Гасанов отметил, что Азербайджан будет принимать IV Игры исламской солидарности, и этот спортивный праздник придаст значительный стимул укреплению исламской солидарности в мире.

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, что на Тегеранской конференции министров информации ОИС в 2014 году была выдвинута инициатива о создании объединения журналистов стран-членов структуры, и Азербайджан в соответствии с этой инициативой уже начал деятельность в данном направлении. В октябре 2016 года в Баку была проведена конференция намерений Ассоциации журналистов государств-членов ОИС и для рассмотрения организационных вопросов деятельности структуры было направлено обращение в генеральный секретариат ОИС. Деятельности Ассоциации нацелена на налаживание и расширение информационного обмена между исламскими странами, формирование правильного представления об исламском мире в глобальном масштабе и др. Али Гасанов отметил большую потребность во всесторонней поддержке ОИС этой инициативы.

В заключение генеральный секретарь ОИС выразил признательность Азербайджанской Республике и ее Президенту за отстаивание интересов исламского мира и всестороннюю поддержку деятельности по решению его проблем. Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин отметил, что деятельность Президента Азербайджана, его внутренняя и внешняя политика, внимание, проявляемое к проблемам исламского мира, достойны похвалы.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Саудовской Аравии Расим Рзаев.

АЗЕРТАДЖ