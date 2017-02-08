«Азербайджан – это страна с древней историей и богатой культурой.

Однако наша история как независимой страны относительно коротка. На протяжении столетий мы жили в составе других империй и стран. Но мы сумели сохранить нашу национальную самобытность. Это стало возможным благодаря нашей привязанности к национальным корням. Мы постоянно должны думать об этом. Мы разделяем общечеловеческие ценности, чтобы принести в Азербайджан самый передовой опыт глобализирующегося мира. Однако у нас есть и свои ценности – азербайджанские и исламские ценности, традиционные ценности. Все это составляет основу нашего развития».

Эти мысли, вошедшие в новоизданный многотомник «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства высказал на состоявшейся в Баку встрече с участниками IV Конференции министров высшего образования и науки исламских стран.

Материалы, включенные в многотомник, охватывают период с сентября по ноябрь 2008 года.

В очередном издании многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев, опубликованы материалы о встрече главы государства с совершившим визит в Азербайджан Президентом Грузии, приеме высокопоставленных лиц Российской Федерации, Турции, США и других стран, Европейского Союза, СНГ, ОБСЕ и НАТО, а также встречах и переговорах, проведенных во время визитов Президента Ильхама Алиева в Москву и Турцию.

В этот том включена речь Ильхама Алиева, получившего большую поддержку народа на президентских выборах в октябре 2008 года, на церемонии инаугурации, выступления, посвященные предстоящим задачам. В книгу также включены материалы о поездках главы государства в регионы, его речи, посвященные развитию страны в социальной, экономической, сельскохозяйственной и культурной сферах в связи с реализацией государственной программы социально-экономического развития регионов, материалы о встречах с представителями общественности, участии в открытии ряда важных объектов во время поездок в регионы, а также личном ознакомлении с осуществляемыми в столице строительными и созидательными работами.

В издании также опубликованы речи главы государства на заседании Кабинета Министров под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2008 года.

В книгу также вошли обращения Президента Ильхама Алиева к участникам III Съезда женщин Азербайджана, IV Конференции министров высшего образования и науки исламских стран, поздравление сотрудникам органов прокуратуры в связи с 90-летним юбилеем создания Прокуратуры Азербайджана, различные заявления, письма.

В книге имеются разделы «Заметки», «Личные имена», «Географические названия».

В подготовке 33-го тома, выпущенного «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ