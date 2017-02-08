Министерство обороны Азербайджана предоставило видеокадры по уничтожению армянской диверсионной группы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на видеокадрах можно наблюдать ликвидацию военно-транспортной единицы и как члены диверсионной группы врага бегут в панике, перевозя на автомобилях уничтоженных и раненых.

Напомним, что ранее Министерство обороны Азербайджана сообщало об успешных мерах по предотвращению попытки диверсии со стороны вооруженных сил Армении.

По сообщению, части вооруженных сил Армении, начиная с 16.55 часов 7 февраля, на различных направлениях фронта обстреливали из крупнокалиберных орудий, минометов и пушек передовые оборонительные позиции азербайджанских войск.

В результате принятых азербайджанской стороной неотложных ответных мер были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки противника.

Р.Д., И.А.