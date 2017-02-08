USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Политика

Минобороны АР распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы – ВИДЕО 08.02.2017 19:40

Министерство обороны Азербайджана предоставило видеокадры по уничтожению армянской диверсионной группы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на видеокадрах можно наблюдать ликвидацию военно-транспортной единицы и как члены диверсионной группы врага бегут в панике, перевозя на автомобилях уничтоженных и раненых.

Напомним, что ранее Министерство обороны Азербайджана сообщало об успешных мерах по предотвращению попытки диверсии со стороны вооруженных сил Армении.

По сообщению, части вооруженных сил Армении, начиная с 16.55 часов 7 февраля, на различных направлениях фронта обстреливали из крупнокалиберных орудий, минометов и пушек передовые оборонительные позиции азербайджанских войск.

В результате принятых азербайджанской стороной неотложных ответных мер были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки противника.

Р.Д., И.А.

432количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕО4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новостьЖириновский: Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в БакуСчастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕОВ Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТОБурак Озчивит и Фахрия Эвджен переживают кризис в отношениях – ФОТОПранк дня: реакция жителей Баку на парня, прилюдно обижающего и кричащего на девушку - ВИДЕОФеридэ Ибрагимова о любимой футбольной команде, общественном мнении и запретном плоде – ФОТОApple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибкиМихаил Гусман: «Я бесконечно люблю, переживаю и болею за свою родину Азербайджан»

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля19:40 Минобороны АР распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы – ВИДЕО19:21 Сирийские власти вновь оказались в центре обвинений в применении массовых репрессий - ФОТО19:00 Чудовищная ошибка Инглаба Мамедова в матче «Габала» - АЗАЛ – ВИДЕО18:46 Авиноам Идан: Израиль включает в свой стратегический круг Кавказ и Центральную Азию18:40 В Каспийском море произошло землетрясение18:22 В Стамбуле пройдет бизнес-форум «Турция-Азербайджан-Грузия»18:04 Курс маната к доллару на четверг, 9 февраля17:54 В Баку прошло заседание рабочих групп Национального Координационного совета по устойчивому развитию - ФОТО17:48 Изменяется путь следования одного из автобусных маршрутов BakuBus – КАРТЫ17:40 Акция протеста проходит перед посольством Беларуси в Армении – ФОТО17:24 БФ «ХЭППИ» проводит акцию «Поможем Мураду Гумбатову» – ФОТО17:17 «Габала» обыгрывает АЗАЛ, и выходит в лидеры17:16 Всемирный банк выделил BOTAS кредит на $400 млн на TANAP17:08 В Баку автомобиль свадебного кортежа совершил серьезное ДТП, есть пострадавшие – ВИДЕО17:05 Баку выступает против политизации вопроса экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан