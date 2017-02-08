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Политика

Авиноам Идан: Израиль включает в свой стратегический круг Кавказ и Центральную Азию 08.02.2017 18:46

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил значимый визит в Азербайджан и Казахстан в середине декабря 2016 года.

Это был первый визит официальной израильской делегации в Казахстан на уровне премьер-министра и второй – в Азербайджан.

Итоги и значение визита описывает израильский эксперт по геополитике Авиноам Идан в своей аналитической статье на сайте The Central Asia – Caucasus Analyst.

По его словам, визит отражает рост интереса Израиля к Центральной Азии и Кавказу – региону, представляющему большую стратегическую значимость для Израиля. 

«Интерес Израиля к Казахстану сфокусирован на торговом потенциале страны, ее региональном и международном статусе, а также позиции страны как связующей линии по маршруту Великого Шелкового пути», - пишет Идан.

«Географическое расположение Азербайджана, его роль как важного экспортера энергоресурсов, а также подход страны к вопросу безопасности лежит в основе тесных взаимоотношений между Иерусалимом и Баку в последние годы. И визит Нетаньяху отражает продолжающееся углубление связей с Азербайджаном», - продолжает он.

Авиноам Идан – специалист по геополитике  Института Центральной Азии и Кавказа и Программы Шелкового пути при Университете Джона Хопкинса. До начала научной деятельности Идан работал в посольстве Израиля в Москве, что совпало с периодом распада Советского Союза.

Эксперт отмечает, что Израиль активизирует свою деятельность по расширению стратегического круга, который включает Центральную Азию и Кавказ, и визит Нетаньяху стал выражением этой тенденции.

«Визит помог консолидировать и укрепить тесные взаимоотношения Израиля с Азербайджаном, а также продвинуть экономические и политические связи с Казахстаном. В целом же, визит помог Израилю повысить свое присутствие в регионе и с учетом особых интересов Китая создал условия для будущего сотрудничества с Китаем в Центральной Азии», - пишет Авиноам Идан.

«Тесные связи с Азербайджаном и Казахстаном – двумя преимущественно мусульманскими странами, которые не проявляют агрессию по отношению к Израилю, а напротив, придерживаются религиозной толерантности – помогают Израилю прервать круг насилия, который связывает его с мусульманским миром в международной системе», - также пишет автор.

С полной версией публикации можно ознакомиться в рубрике News Hub:

Israeli PM’s visit to the two sides of the Caspian Sea

Елена Остапенко, И.А.

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