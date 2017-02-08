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Политика
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Баку выступает против политизации вопроса экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан 08.02.2017 17:05

МИД Азербайджана выступает против политизации и придания политического окраса вопросу возбуждения уголовного дела в соответствии с Уголовным кодексом в отношении блогера Александра Лапшина и его экстрадиции в Баку.

«Этот вопрос, носящий чисто правовой характер, должен рассматриваться в правовой плоскости», - говорится в распространенном пресс-службой МИД сообщении.

В сообщении отмечается, что, несмотря на предупреждения внешнеполитических ведомств стран, гражданами которых А.Лапшин является, блогер, не имея на то разрешения официального Баку, совершал незаконные поездки на оккупированные Арменией азербайджанские территории и выступал с призывами против признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

«Зная о том, что его имя включено в список нежелательных лиц, он в июне 2016 года с паспортом другой страны вновь въехал на территорию Азербайджана, и открыто признал, что совершил эти действия нарочно и предвзято», - подчеркивается в сообщении.

В сообщении отмечается, что ввиду наличия в действиях А.Лапшина состава незаконных действий, таких как открытый призыв, направленный против государства, и незаконное пересечение государственной границы, Генпрокуратура по факту возбудила уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана и объявила блогера в межгосударственный розыск.

«Вопрос А.Лапшина рассматривается в рамках законов Азербайджанской Республики. Вопрос А.Лапшина еще раз показывает, что Армения различными незаконными путями и обманом побуждает иностранных граждан совершать незаконные поездки на оккупированные территории Азербайджана, а затем старается превратить этих лиц в инструмент своей политической пропаганды», - отмечается в сообщении.

МИД Азербайджана вновь призывает иностранных граждан воздержаться от незаконных поездок на оккупированные вооруженными силами Армении азербайджанские территории, а другие государства – предупредить своих граждан о правовых последствиях подобных визитов.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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