Посол: Азербайджан - стратегический партнер Чехии в сфере энергопоставок

Азербайджан – стратегический партнер Чехии в поставках нефти; 1/3 часть потребностей Чешской Республики в нефти обеспечивается за счет поставок из Азербайджана.

Об этом журналистам в среду заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька в рамках заседания Каспийского европейского клуба (CEIBC).

Дипломат также отметил, что Чешская Республика – шестая страна по объему инвестиций в экономику Азербайджана. Основной поток инвестиций сосредоточен на сфере транспорта. В частности, чешская компания Morava Steel участвует в реализации проекта реконструкции железнодорожной сети Азербайджана.

В январе в Баку состоялось заседание совместной чешско-азербайджанской межправительственной комиссии на уровне министров промышленности. В рамках этого мероприятия в Азербайджан прибыли представители 134 чешских компаний.

В этой связи посол выразил надежду, что прошедшие встречи придадут импульс развитию сотрудничества между Чехией и Азербайджаном в сферах легкой промышленности и сельского хозяйства.

Среди планов посол отметил проведение крупной энергетической конференции в Праге, которая, как намечается, состоится в декабре этого года при участии предпринимателей и представителей госструктур, в том числе и из Азербайджана.

CEIBC, действующий с 2002 года, является площадкой для диалога между государственными структурами и частным сектором и во многом способствует направлению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана.

Председателем клуба, который представлен в 50 странах мира, является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Елена Остапенко, Э.Т.