Нагорный Карабах и внешняя политика крупных держав: новый «разъезд» - Newtimes.az

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Нагорный Карабах и внешняя политика крупных держав: новый «разъезд».

Информационное агентство 1news.az приводит текст материала без изменений:

«В мире по-разному отреагировали на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, сделанные на проведенной им пресс-конференции 17 января этого года. Азербайджанская сторона, еще раз продемонстрировав свою сдержанную позицию, выразила мнение, отражающее реальную ситуацию. На фоне этого ряд российских и армянских СМИ публикуют агитационные материалы. Они пытаются комментировать высказывания С.Лаврова в основном в соответствии с позицией агрессивной Армении. Тем самым не только наносится удар по переговорному процессу, но и искажается правда. В итоге на пути справедливого урегулирования конфликта возникает очередное препятствие.

Содержание конфликта: все началось с агрессии Армении

Высказывания главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова 17 января этого года на брифинге по итогам 2016 года в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом (после этого – нагорно-карабахский конфликт) вызвали резонанс. Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста по этому вопросу, официальный представитель России отметил, что урегулирование конфликта не является внутренним делом Азербайджана, и существует структура, занимающаяся этим в международном масштабе.

Продолжая свою мысль, С.Лавров отметил, что существует целый набор решений, которые принимались в СБ ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул: «Если обратиться к архивам, можно увидеть, как соблюдались эти требования о немедленном прекращении огня, кем они соблюдались и кем не соблюдались» (см.: предыдущий источник).

А вопрос об освобождении оккупированных земель, по словам российского министра, «всегда был на столе переговоров, но мирным путем при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха» (см.: предыдущий источник). С.Лавров подчеркнул также роль России в прекращении апрельских боев, назвав это положительным шагом. После этого на встречах президентов в Вене и Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о необходимости создать механизм расследования инцидентов, однако в ОБСЕ пока отсутствует консенсус по этому вопросу (см.: предыдущий источник).

Нет сомнений в том, что Россия – большая страна, и она оказывает сильное влияние на нагорно-карабахский конфликта. В некоторых кругах даже полагают, что реальный ключ решения этого вопроса – в руках Москвы. При рассмотрении рассуждений С.Лаврова сквозь эту призму мы видим необходимость более подробно остановиться на некоторых моментах.

Прежде всего, следует отметить, что почему-то некоторые азербайджанские СМИ подобные высказывания С.Лаврова объяснили «провокационными вопросами» участвовавших на брифинге азербайджанских журналистов. Какое-либо информационное агентство или тот или иной армянский сайт, может, и был бы такого мнения, но трудно представить, чтобы такую позицию отстаивал какой-либо орган СМИ, функционирующий в Азербайджане, так как любой журналист, и прежде всего азербайджанский, имеет право спросить у любого официального лица: как Вы отреагировали бы на то, если бы Азербайджан начал военную операцию по освобождению своих земель? Непризнание самого нашего права задавать подобные вопросы есть грубое и недопустимое нарушение права, и вопрос настолько ясен, что нет необходимости его доказывать. Кроме того, ответы С.Лаврова еще раз подтвердили правоту азербайджанских журналистов.

Это доказывает и отношение к вопросу официальных лиц Министерства иностранных дел Азербайджана. Так, азербайджанская сторона еще раз напомнила, что четыре резолюции, принятые Совбезом ООН, не выполняются именно Ереваном. Проблема не просто в достижении прекращения огня. Основное препятствие в том, что Армения не отказывается от захватнической политики. В этом аспекте логика типа «кто соблюдал режим прекращения огня, а кто – нет» совершенно неуместна, потому что, если оккупации азербайджанских земель не кладется конец, то за это должны обязательно ответить. К примеру, обратилась бы Россия в ООН или ОБСЕ, вместо того, чтобы дать отпор любой агрессии на свою территорию? Нет, это невозможно.

Даже когда Грузия начинала операции в Южной Осетии, расположенной на ее территории, Кремль без чьего-либо разрешения не только вытеснил грузинскую армию с этой территории, но и разбомбил другие регионы Грузии. Сейчас сопредседатели Минской группы ОБСЕ, включая и Москву, ставят перед Азербайджаном требование «не проводи военные операции!» Как называть препятствование нашему намерению очистить родные земли от захватчиков? Неужели и права у нас нет задавать об этом вопросы?

Из того, как комментировали вопрос армянские и российские СМИ, видно, что в некоторых кругах начали трактовать высказывания С.Лаврова по-своему. В частности С.Маркедонов пишет, что внешние игроки – Россия, Запад, Турции и Иран – имеют сильное влияние на конфликт. В настоящее время между ними имеются разногласия в определенных вопросах. США И Россия имеют общую позицию в решении проблемы мирным путем, и Иран, имеющий несколько иной взгляд на вопрос, также отдает предпочтение мирному способу, Турция же поступает в основном в соответствии с позицией Азербайджана и т.д.

На фоне таких сравнений автор утверждает, что «все способы, кроме военного, приемлемы», причем невоенный путь есть «эликсир урегулирования конфликта» (см.: предыдущий источник). Далее позицию Турции С.Маркедонов называет «проазербайджанской», позицию России, США, Франции и других стран Запада – «объективной», «не желающей кровопролития». Иными словами, поддержка данными государствами агрессора выдается за «объективный» гуманный поступок.

Прекращение огня и территориальная целостность: сокрытие основного факта

А армяне выступают с очень несправедливыми, наглыми заявлениями. Они пытаются приписать Сергею Лаврову, будто министр иностранных дел России предупредил политическое руководство Азербайджана не нарушать переговорный процесс, не считать конфликт своим внутренним делом. Некоторые сепаратистские убийцы же говорят, что слова С.Лаврова вызвали для Баку эффект «холодного душа» и направлены на то, чтобы Азербайджан оставил свой «дипломатический эгоизм» и «фашистскую позицию».

Несмотря на все это, в целом западные эксперты, говоря о мире, о прекращения огня, мирном сосуществовании, используют логическую ловушку. Отрицая факт оккупации азербайджанских земель, они пытаются представить нынешнюю ситуацию как начало, и обвиняют Баку в неприятии «этой истины». Анкару в этом контексте они также пытаются представить как поддерживающую своего «воинственного брата».

Скажем откровенно: большая историческая ошибка всех сопредседателей Минской группы ОБСЕ заключается в завуалированном оправдании агрессии! В документах, принятых международными организациями с первых дней оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, содержится требование о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий. Но какая из стран-сопредседателей ставит вопрос именно в этом контексте и требует от Еревана этого же? Никто этого не сделал и не намерен делать! Это реальность, незабываемый факт! И разговоры о прекращении огня на фоне подобных истин – не что иное, как попытка отвлечь внимание, защитить Армению, получать геополитические дивиденды за счет оккупированных территорий! Причем от кого бы это не исходило, смысл один – защитить агрессора!

Всем известно, что, несмотря на все это, официальный Баку всегда был сторонником мирного урегулирования конфликта, и эта позиция сохраняется и сегодня. Азербайджан с удовлетворением воспринимает мирные инициативы России, высоко их ценит и придает им большое значение. Об этом руководство Азербайджана выражало мнение на самом высоком уровне. Азербайджанская сторона всегда следовала и следует договоренностям, в том числе полностью соблюдает режим прекращения огня.

Наряду с этим, если не будет выполнено одно справедливое требование Баку, конфликт не будет урегулирован – вооруженные силы Армении должны быть безоговорочно выведены с оккупированных территорий, должна быть обеспечена целостность признанной ООН территории страны! Если этого можно будет достичь путем переговоров, то очень хорошо: руководство Азербайджана принимает это. Но уже более 20 лет, как армяне под различными предлогами сохраняют неопределённость в этом вопросе, а сопредседатели Минской группы не мешают ей серьезно в этом.

До каких пор эта ситуация будет продолжаться? Официальный Баку считает, что лимит исчерпан. Уже настало время перейти к конкретным шагам. Если сопредседатели не окажут поддержку их реализации, то Азербайджан сохраняет за собой, опираясь на право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, изгнать оккупанта удобным ему способом. Что здесь не ясного?»

Newtimes.az