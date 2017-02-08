Есть потери в вооруженных силах Армении

В среду, 8 февраля в районе 11:00 на оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий.
Как сообщают армянские СМИ, погибшим является Гегам Генрихович Манукян, 1979 года рождения.
В то же время указывается, что тяжелое ранение получил военнослужащий Корюн Камоевич Киракосян, 1988 года рождения.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
Эльшан Рустамов, Г.Р.