USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Политика

Песков рассказал о действиях РФ в связи с экстрадицией Лапшина в Азербайджан 08.02.2017 14:58

Российская сторона продолжает принимать необходимые меры по защите прав и интересов блогера Александра Лапшина, имеющего российское гражданство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У него несколько гражданств, в том числе он является гражданином РФ, поэтому продолжаем пытаться его интересы в законном порядке защищать», - сказал Песков журналистам в среду, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что речь идет не о разговорах между вовлеченными странами.

«Но все необходимые действия, направленные на защиту его интересов, выполняются», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Александр Лапшин уже переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

602количество просмотров
Есть потери в вооруженных силах Армении
Песков рассказал о действиях РФ в связи с экстрадицией Лапшина в Азербайджан
Али Ахмедов: Экстрадиция Лапшина показала, что Азербайджан твердо намерен защищать свои государственные интересы

Экстрадиция в Баку Александра Лапшина является одним из многочисленных фактов
Севиндж Фаталиева: Азербайджан придает большую важность сотрудничеству с ЕС в рамках своих национальных интересов
Жириновский: Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в Баку
В России разочарованы решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану – МИД РФ

Москва разочарована решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану и будет принимать необходимые меры по защите его прав и интересов, заявляют в МИД РФ
Предотвращена очередная армянская диверсия на линии фронта
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОБлогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕОПрезидент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограблениеВ Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТОСчастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕО4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новостьВ Баку задержаны африканцы, «разводившие» доверчивых людей обещаниями легко заработать тысячи долларов - ФОТОApple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибкиЭкс-глава мусульман Грузии Вагиф Алекперов: «Я очень рад, что нахожусь среди моих армянских друзей»

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля15:31 Директор ЦРУ посетит Турцию15:25 Даниэль Сеговиа: «Чтобы забить гол надо просто оказаться в нужное время в нужном месте»15:19 Презентация звездных послов и спортсменов «Баку-2017» - ФОТО15:18 Президент Азербайджана дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» - ФОТО15:12 Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен переживают кризис в отношениях – ФОТО15:06 Есть потери в вооруженных силах Армении15:01 Пранк дня: реакция жителей Баку на парня, прилюдно обижающего и кричащего на девушку - ВИДЕО14:58 Песков рассказал о действиях РФ в связи с экстрадицией Лапшина в Азербайджан14:51 Анна Седокова беременна в третий раз – ФОТО14:46 В правительстве Азербайджана прокомментировали рост цен14:41 Михаил Гусман: «Я бесконечно люблю, переживаю и болею за свою родину Азербайджан»14:36 Али Ахмедов: Экстрадиция Лапшина показала, что Азербайджан твердо намерен защищать свои государственные интересы14:30 В будущем студенты смогут получать кредиты и для оплаты проживания в общежитии14:25 Вице-премьер о реализации в Азербайджане пилотного проекта в сфере обязательного медстрахования14:22 Завтра в Азербайджане ожидаются обильные осадки