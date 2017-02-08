Песков рассказал о действиях РФ в связи с экстрадицией Лапшина в Азербайджан

Российская сторона продолжает принимать необходимые меры по защите прав и интересов блогера Александра Лапшина, имеющего российское гражданство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У него несколько гражданств, в том числе он является гражданином РФ, поэтому продолжаем пытаться его интересы в законном порядке защищать», - сказал Песков журналистам в среду, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что речь идет не о разговорах между вовлеченными странами.

«Но все необходимые действия, направленные на защиту его интересов, выполняются», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Александр Лапшин уже переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.