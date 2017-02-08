Али Ахмедов: Экстрадиция Лапшина показала, что Азербайджан твердо намерен защищать свои государственные интересы

«Экстрадиция в Баку Александра Лапшина является одним из многочисленных фактов, доказывающих, что Азербайджан твердо намерен защищать свои государственные интересы. Считаю, что к этому вопросу нужно подходить именно с этой позиции».

Об этом журналистам заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

«С другой стороны, Азербайджан всегда демонстрировал однозначную позицию в отношении лиц, выступающих против государственной независимости, против интересов страны в целом и тем самым нарушающих как национальное законодательство, так и нормы международного права», - отметил Али Ахмедов.

«Азербайджанское государство опирается на крепкие основы, оно демонстрирует решительную политическую волю. Экстрадиция Лапшина показала, что у Азербайджана есть политическая воля предпринять самые решительные шаги во имя защиты своих государственных интересов», - подчеркнул он.

А.Салаева, Ф.Багирова