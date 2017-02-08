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Политика

Севиндж Фаталиева: Азербайджан придает большую важность сотрудничеству с ЕС в рамках своих национальных интересов 08.02.2017 14:15

Встречи с официальными лицами Европейского Союза, проведенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках его визита в Бельгию, дают основание утверждать о переходе отношений между сторонами на новый уровень.

Такого мнения придерживается заместитель главы комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, завотделом международных связей ПЕА Севиндж Фаталиева.

По ее словам, Азербайджан придает большую важность сотрудничеству с Евросоюзом в рамках своих национальных интересов.

«В свою очередь и Европейский Союз выступает в качестве стороны, заинтересованной в развитии отношений с нашей страной. Сегодня продолжение и развитие партнерских отношений, основывающихся на взаимовыгодном сотрудничестве с Азербайджаном, имеет важное значение для ЕС. Потому что сотрудничество с выступающим в качестве центра силы Южно-Кавказского региона, имеющим важные геостратегические преимущества Азербайджаном сулит значительные дивиденды с точки зрения политических и экономических перспектив», - сказала С.Фаталиева.

Отметив старт переговоров по подготовке соглашения о развитии дальнейших отношений между Азербайджаном и ЕС, депутат подчеркнула, что в этом документе должны быть отражены все аспекты взаимоотношений республики и Евросоюза.

«Считаю, что это имеет важное значение в плане перспективного развития связей», - подчеркнула она.

С.Фаталиева уделила особое внимание заявлению президента Совета ЕС Дональда Туска о поддержке территориальной целостности Азербайджана, важности решения карабахского конфликта на основе норм международного права и необходимости изменения статус-кво, и добавила, что это – законный результат успешного внешнеполитического курса страны.

«Азербайджан проводит активную внешнюю политику в направлении решения нагорно-карабахского конфликта. Как результат этого, ведущие страны мира и международные организации особо заявляют о необходимости решения нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте важное место занимают страны-члены Евросоюза. В целом же указанные выше слова президента Совета ЕС являются выражением объективного подхода на основе норм международного права к вопросу решения нагорно-карабахского конфликта», - подытожила она.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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