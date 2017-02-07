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Политика

Мэтью Брайза: Захват заложников в Ереване воспрепятствовал возвращению Азербайджану двух оккупированных районов 07.02.2017 13:28

Мирный процесс вокруг Нагорного Карабаха не продвинулся со времени Санкт-Петербургской встречи президентов России, Азербайджана и Армении 20 июня 2016 года.

В значительной степени причиной может быть кризис с захватом заложников в полицейском участке в Ереване, который, как представляется, был осуществлен противниками предложений Путина.

Такое мнение высказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, который ранее являлся сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США.

«Наиболее значительным по итогам встречи в Санкт-Петербурге стало то, что президент [РФ Владимир] Путин, как сообщалось, выступил с предложением найти пути выхода из давнего тупика в переговорах. Предполагалось, что Армения вернет два из пяти оккупированных азербайджанских районов в обмен на возобновление азербайджанской стороной транзита и экономических связей с Арменией», - заявил Брайза в интервью изданию Caucasus International.

«Все другие аспекты Мадридских принципов, в том числе возвращение оставшихся пяти оккупированных районов, стали бы предметом дальнейших переговоров», - добавил он.

Однако с момента Санкт-Петербургской встречи в июне стороны конфликта не продвинулись в реализации этих предложений. По мнению Брайзы, в значительной степени причиной может служить кризис с захватом заложников в полицейском участке в Ереване в июле, который, как представляется бывшему послу, был осуществлен противниками предложений Путина.

«Я полагаю, что президент Армении Серж Саргсян на встрече в Санкт-Петербурге был, вероятно, готов к продвижению по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе предложений президента Путина. Вероятно, потому и произошли атаки у полицейского участка 17 июля», - сказал Брайза, в настоящее время являющийся экспертом Центра Евразии и Центра глобальной энергетики в Исследовательском институте Atlantic Council в Вашингтоне.

Брайза полагает, что правительство Армении хотело бы разрешения конфликта, в значительной степени на основе Мадридских принципов, однако, вероятно, при условии возвращения только пяти, а не всех семи оккупированных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха.

Но некоторые представители армянской диаспоры в США, по мнению дипломата, против любого варианта урегулирования нагорно-карабахского конфликта  и выступают лишь с максималистскими требованиями. Одной из таких влиятельных диаспорских групп Брайза назвал Армянский национальный комитет Америки (ANCA), чей предыдущий председатель отбыл срок в американской тюрьме по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Что касается нынешней конфронтации между Россией и Западом в связи с ситуацией в Украине и Сирии, то бывший американский посредник не видит значительного влияния этого фактора на мирный процесс по Нагорному Карабаху.

«Минская группа ОБСЕ работает слаженно. Россия же, по моему опыту, пытается играть конструктивную роль в рамках Минской группы», - сказал Брайза в интервью журналисту Азаду Гарибову.

Россия и США, по мнению дипломата, все же по-разному отреагировали на беспрецедентный всплеск насилия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в апреле 2016 года.

«В течение первых дней после столкновений Белый дом даже не выступил с официальным заявлением по поводу этих событий, а Госдепартамент США ограничился лишь вялым заявлением госсекретаря Джона Керри, которое не соответствовало серьезности произошедшего», - сказал Брайза.

«Президент Путин, напротив, провел неоднократные консультации с президентами Алиевым и Саргсяном, а затем послал своих министров иностранных дел и обороны, а также премьер-министра Медведева на консультации со своими коллегами в Баку и Ереван», - добавил он.

Причины такого несоответствия дипломат видит в сочетании двух факторов.

Во-первых, характерное для администрации Обамы отсутствие стратегического видения, а также факт неприятия утверждений Москвы о своем «ближнем зарубежье».

Во-вторых, стратегическое понимание Путиным того, что путем проведения интенсивной самостоятельной дипломатии (без участия двух других стран-сопредседателей Минской группы) Россия могла бы не только восстановить свою международную репутацию, но и создать в Армении и Азербайджане впечатление того, что Россия играет в регионе решающую роль.

С полной версией интервью можно ознакомиться в рубрике News Hub:

Colloquy with Matthew Bryza on the 'Latest Developments in Nagorno-Karabakh Conflict'

Елена Остапенко

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